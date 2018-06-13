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Президент Литвы занялась усилением армии
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Президент Литвы подписала закон об усилении армии 

Деловая газета «Взгляд» 13 июня 2018
Фото: Reuters
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон об усилении армии, армейской структуре и лимите военнослужащих на 2019 и 2024 годы.
Согласно новому закону, ВС Литвы будут укреплены, а комплектация армии улучшена, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу президента. Документ предполагает пополнение армии 600 военнослужащими на 2019 год, из которых более 500 будут являться профессиональными военными.
В 2018 году планируется создать батальон связи и информационных систем, который дополнит силы управления и контроля над армией и усилит кибернетическую защиту. До 2024 года военные Литвы собираются сформировать дополнительный логистический батальон.
В администрации Грибаускайте отметили, что действующая смешанная армейская структура оптимальна, поэтому власти страны планируют сохранить обязательный призыв в армию.
На реализацию закона в 2018 году из бюджета планируется выделить около 36,3 млн евро, а в 2024-м — около 108,2 млн евро.
В 2017 году в ВС Литвы произошло увеличение численности на 700 человек.
Отметим, с 3 июня под руководством США на территории Литвы, Эстонии, Латвии и Польши начались учения Saber Strike — 18. Как заявляют представители командования НАТО, тренировки пройдут по всему восточному региону и будут длиться до 15 июня. Цель их — «демонстрация приверженности обязательствам и солидарности альянса», поскольку «военные маневры России все больше беспокоят ее ближайших соседей — членов НАТО».
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