Президент Литвы занялась усилением армии

Президент Литвы подписала закон об усилении армии

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон об усилении армии, армейской структуре и лимите военнослужащих на 2019 и 2024 годы.

Согласно новому закону, ВС Литвы будут укреплены, а комплектация армии улучшена, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу президента. Документ предполагает пополнение армии 600 военнослужащими на 2019 год, из которых более 500 будут являться профессиональными военными.

В 2018 году планируется создать батальон связи и информационных систем, который дополнит силы управления и контроля над армией и усилит кибернетическую защиту. До 2024 года военные Литвы собираются сформировать дополнительный логистический батальон.

В администрации Грибаускайте отметили, что действующая смешанная армейская структура оптимальна, поэтому власти страны планируют сохранить обязательный призыв в армию.

На реализацию закона в 2018 году из бюджета планируется выделить около 36,3 млн евро, а в 2024-м — около 108,2 млн евро.

В 2017 году в ВС Литвы произошло увеличение численности на 700 человек.