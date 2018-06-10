Назван главный страх прибалтийских стран перед Россией

Прибалтика боится остаться без российского электричества

России, Эстонии, Латвии и Прибалтика опасается, что Москва может прекратить ей подачу электроэнергии, осуществляемую сейчас в рамках проекта Электрического кольца Белоруссии Литвы . По словам экспертов, если в 2020-х годах, когда Калининградская область станет энергетически независимой, Москва выйдет из БРЭЛЛ, то Прибалтику могут ожидать проблемы с энергоснабжением.

Прибалтика опасается, что Москва может прекратить ей подачу электроэнергии, осуществляемую сейчас в рамках проекта Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), передает издание Helsingin Sanomat.

если в 2020-х годах, когда Калининградская область станет энергетически независимой, Москва выйдет из БРЭЛЛ, то Прибалтику могут ожидать проблемы с энергоснабжением. Чтобы этого избежать, власти стран БРЭЛЛ намерены к 2025 году отключиться от этой сети и присоединиться к европейской системе, проходящей через Польшу

При этом ряд специалистов предупреждают, что данная мера не повысит энергетическую безопасность, но при этом создаст дополнительные расходы налогоплательщикам. Кроме того, Эстония, Латвия и Литва выразили обеспокоенность принадлежностью к единой с Россией железной дороге, а также нефте— и газопроводам.

В декабре прошлого года сообщалось, что Минск не смог договориться с Москвой о стоимости электроэнергии. Из-за этого было принято решение отказаться от ее закупки у России с 2018 года. С таким заявлением в парламенте выступил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик , передает НСН.

«Мы завершили переговоры с Россией. По тем ценам, которые нам предлагает Россия, мы не будем покупать, будем собственной выработкой замещать. С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии», — заявил глава ведомства.

Тогда же белорусский политолог Алексей Дзермант пояснял, за счет чего Белоруссия намерена отказаться от импорта российской электроэнергии.

«Белорусская сторона рассчитывает, что объем электроэнергии, закупаемый в России, она сможет заместить своими силами. В последнее время были модернизированы несколько тепловых и гидроэлектростанций, у Белоруссии появились дополнительные мощности. Кроме того существует расчет, что по крайней мере к концу 2018 года может быть запущен первый энергоблок Белорусской атомной станции. Скорей всего, именно с этим связано заявление министерства энергетики», — рассказывал эксперт.

В октябре 2017 года бывший глава ныне упраздненного РАО «ЕЭС России», а ныне председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью « Российской газете » предрек России энергетический коллапс.

По его словам, если вовремя не строить новые энергомощности, уже через пять-семь лет стране может не хватить электроэнергии и в самый неподходящий момент, например, зимой, в стране выключится свет.

«Если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Одни говорят — к 2021 году, другие — к 2023-му, третьи — к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе электроэнергетики», — сказал топ-менеджер.

Бывший главный энергетик России признал, что пока кризиса в отечественной энергетике нет, но «импульс реформы исчерпывается, и отрасли нужно придать новый стимул для модернизации». Энергетика — «ужасно инерционная отрасль», подчеркивал Чубайс.

«Чтобы построить электростанцию, необходимо три года, а то и пять-семь. Чтобы через четыре года запустить станцию, надо уже сейчас принять решение о ее вводе, через полгода-год начать строить, чтобы через четыре года ее запустить», — пояснял он.

В целом энергетики неоднократно говорили, что одна из главных проблем российской энергосистемы — высокий процент износа основных фондов.

Председатель наблюдательного совета ассоциации «Совет производителей энергии», заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту ООО «ИнтерРАО — управление электрогенерацией» Александра Панина на конференции «Электроэнергетика России» отмечала, что к 2020 году средний возраст большинства тепловых электростанций в стране приблизится к 50 годам, при этом сейчас в России есть действующие энергоблоки, которым 60, 70 и даже 100 лет.

Если вовремя не инвестировать в модернизацию, то уже к 2026 году в энергетике может произойти массовый вывод до 50 ГВт действующих мощностей, еще через 10 лет эта цифра увеличится более чем вдвое.

По ее словам, даже при самом пессимистическом сценарии роста энергопотребления на 1% в год разница между действующей и требуемой мощностью к 2026 году составит 50 ГВт, предупреждала Панина. По оценке Минэнерго, до 2035 года в России потребуется модернизация энергообъектов общей мощностью до 70 тыс. МВт.