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В Литве началась активная фаза учений НАТО
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В Литве началась активная фаза военно-морских учений НАТО Baltops 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Операция по десантированию войск с моря открыла в понедельник в Литве активную фазу военно-морских учений НАТО Baltops 2018. Об этом сообщило министерство обороны Литвы.
Высадка проводится в районе поселка Немирсета. В операции задействованы десантный корабль-док USS Oak Hill ВМС США и десантный ORP Krakow ВМС Польши. На берег высаживаются морские пехотинцы США и Румынии, их число не уточняется. Мероприятие носит демонстрационный характер, за действиями военных наблюдают президент Даля Грибаускайте, дипломаты, почетные гости, журналисты.
Для того, чтобы такая операция стала возможной, правительство Литвы в конце мая внесло изменения в порядок пересечения государственной границы, разрешив высадку морского и воздушного десанта на свою территорию. До сих пор иностранные подразделения и военная техника могли прибывать в Литву через международные пограничные контрольно-пропускные пункты, а также через международные аэропорты и государственный Клайпедский морской порт.
Учения Baltops 2018 продлятся до 15 июня. Литве впервые было поручено проведение подготовительной части маневров, в ходе которых прошли конференция планирования и проверка готовности экипажей к выполнению предстоящих задач. В учениях задействованы около 4 тыс. военных моряков и 37 кораблей 14 стран НАТО и партнера альянса Швеции.
Baltops — крупнейшие международные учения военно-морских сил в Балтийском море. Они проводятся ежегодно в мае-июне с 1971 года, организатором является Командование ВМС США в Европе. Ранее в учениях принимали участие и военные корабли России.
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