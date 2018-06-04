В Литве началась активная фаза учений НАТО

В Литве началась активная фаза военно-морских учений НАТО Baltops

Операция по десантированию войск с моря открыла в понедельник в Литве активную фазу военно-морских учений НАТО Baltops 2018. Об этом сообщило министерство обороны Литвы.

Высадка проводится в районе поселка Немирсета. В операции задействованы десантный корабль-док USS Oak Hill ВМС США и десантный ORP Krakow ВМС Польши . На берег высаживаются морские пехотинцы США и Румынии , их число не уточняется. Мероприятие носит демонстрационный характер, за действиями военных наблюдают президент Даля Грибаускайте , дипломаты, почетные гости, журналисты.

Для того, чтобы такая операция стала возможной, правительство Литвы в конце мая внесло изменения в порядок пересечения государственной границы, разрешив высадку морского и воздушного десанта на свою территорию. До сих пор иностранные подразделения и военная техника могли прибывать в Литву через международные пограничные контрольно-пропускные пункты, а также через международные аэропорты и государственный Клайпедский морской порт.

Учения Baltops 2018 продлятся до 15 июня. Литве впервые было поручено проведение подготовительной части маневров, в ходе которых прошли конференция планирования и проверка готовности экипажей к выполнению предстоящих задач. В учениях задействованы около 4 тыс. военных моряков и 37 кораблей 14 стран НАТО и партнера альянса Швеции