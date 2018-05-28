Ещё
Главу центробанка Латвии лишили доступа к гостайне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главу центробанка Латвии лишили доступа к гостайне 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Бюро по защите конституции (служба контразведки) Латвии аннулировало подозреваемому во взяточничестве президенту Банка Латвии (центробанка) Илмару Римшевичу допуск к государственной тайне, заявил журналистам в понедельник его адвокат Саулведис Варпиньш.
Президент Банка Латвии подозревается в вымогательстве и получении крупной взятки. В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным. В качестве меры пресечения в его отношении введены запрет принимать решения в качестве президента ЦБ Латвии и подписка о невыезде.
"Римшевич лишен доступа к гостайне", — сказал Варпиньш.
В Бюро подтвердили, что проверка по делу Римшевича завершена, но комментировать принятое решение может только он сам.
РИА Новости: последние новости
Эстонские чиновники едут куда угодно, только не в Россию Латвийское министерство инициатив в образовании, или Кому мешает буква "Ё" В Госдуме прокомментировали появление в Вильнюсе сквера имени Немцова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года429
Киркоров ограблен198
К российским туристам обратились с предупреждением63
Россияне сутки дрейфовали на матрасе по Черному морю16
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде125
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
02:24
Светофор рухнул на девушку во время урагана в Якутске
Происшествия
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
00:59
Киркоров ограблен
Шоу-бизнес
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение