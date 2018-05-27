Кому в Латвии мешает буква «ё»

Не успело министерство образования Латвии отпраздновать победу над русскими школьниками, как в его недрах зародилась новая инициатива. На этот раз решили "осчастливить" студентов.

Иногда бывает так везет, что отказываешься верить в происходящее. Поджилки сразу чувствуют подвох — ну не может же быть так все гладко, что-то где-то обязательно должно убыть. Нельзя же быть с таким счастьем и на свободе.

Мы — латвийские патриоты это ощущение невероятного везения и сопутствующей эйфории чувствуем на своей шкуре. Точнее, поскольку мы в Европе, на своей коже. Только выветрился крепкий запах крепких напитков, открытых по случаю окончательной победы над русскими школьниками, которые теперь не смогут учиться на своем родном, а наше золотое министерство образования снова нанесло разящий колющий удар этому вашему отвратительному русскому миру. Оно теперь требует запретить частным вузам обучение на языке Кремля.

Давно, давно пора было взяться за эти рассадники ватниковских пропаганд. Мешала только природная стыдливость и привычка озираться по сторонам. Но теперь мы стали смелее, увереннее и напористей. Раз руку с коленки не одергивают, можно перейти и поближе к сути. Теперь можно смело заявить: пора искоренить вообще все образование на языках, в которых есть буква "ё". Она как лакмусовая бумажка. Местные ватники именно с нее начинают выражать свое отношение к замечательным демократическим инициативам латвийского министерства образования.

Конечно, есть и недовольные среди странных латышей, которых, к несчастью, в республике тоже хватает. Они все время на что-то сетуют. Все время одергивают. Мол, не торопитесь вы в светлое патриотическое будущее, дайте еще пожить, поработать. И на эту инициативу давай сетовать: мол, студенты, которые в частных вузах учатся — не местные. И они почему-то предпочитают получать образование на негосударственном. Может, потому, что государству особо образованные на государственном не очень-то и нужны — предложить все равно нечего. И вообще, мол, ваша любовь к стране подозрительно напоминает фразу "так не доставайся же ты никому".

Кстати, мы, патриоты, никакого противоречия даже в этой фразе не видим. Ведь по-настоящему свободной страна может стать, избавившись от большого или даже большего количества людей. Тем более от всяких там студентишков с сомнительной репутацией. Видимо, это осознают и в нашем министерстве инициативы с образованием, раз каждый раз придают такое хорошее ускорение на пути к светлому будущему. Вперед — мы хотим всем хорошим реформам наши громкие дать имена. Тем более, пока инициатива не наказуема, чего ж не попробовать.