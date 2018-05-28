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В Эстонии площадь пожара на полигоне увеличилась
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В Эстонии площадь пожара на полигоне увеличилась до 150 гектаров 

РИА Новости 28 мая 2018
Фото: AFP 2018 / Miguel Riopa
Площадь пожара на центральном полигоне Сил обороны Эстонии у села Пала волости Куусалу, который начался в пятницу, увеличилась в понедельник до 150 гектаров, сообщил Спасательный департамент республики.
"Площадь пожара на центральном полигоне увеличилась до 150 гектаров. Борьбу с огнем ведут попеременно 2-3 экипажа спасателей и добровольцы. К спасательной операции подключен также самолет Сил обороны", — говорится в сообщении.
Центр тревоги получил сигнал о пожаре в пятницу. Загорелись молодой лес и почва на соседних участках. К вечеру пятницы пожар охватил 15 гектаров территории полигона. В субботу и воскресенье площадь возгорания составляла 50 гектаров.
До сих пор не выяснено, по какой причине вспыхнул пожар. Главный штаб Сил обороны ранее сообщил, что в пятницу на полигоне стрельбы не проводились. Ликвидацией возгорания занимаются спасательные команды, военнослужащие со спасательной техникой, добровольцы. С воздуха тушение осуществляет самолет Сил обороны.
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