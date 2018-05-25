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Грузия утвердила новое название Литвы
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Грузия утвердила новое название Литвы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Грузия отныне будет называть Литву «Лиетувой», заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На заседании правительства Квирикашвили сообщил, что это ответный шаг после того, как недавно Литва приняла решение официально называть Грузию Сакартвело.
По его словам, данный вопрос изучили в департаменте языка Грузии авторитетные специалисты.
По мнению Георгия Квирикашвили, символично принятие данного решения Грузией в то время, когда 25 мая в страну прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте.
Президент Литвы вместе с лидерами еще пять стран примет участие 26 мая в празднованиях, посвященных Дню независимости Грузии — Первой Республики, которая была провозглашена 100 лет назад.
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