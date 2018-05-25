Грузия утвердила новое название Литвы

На заседании правительства Квирикашвили сообщил, что это ответный шаг после того, как недавно Литва приняла решение официально называть Грузию Сакартвело.

По его словам, данный вопрос изучили в департаменте языка Грузии авторитетные специалисты.

По мнению Георгия Квирикашвили, символично принятие данного решения Грузией в то время, когда 25 мая в страну прибыла президент Литвы Даля Грибаускайте

Президент Литвы вместе с лидерами еще пять стран примет участие 26 мая в празднованиях, посвященных Дню независимости Грузии — Первой Республики, которая была провозглашена 100 лет назад.