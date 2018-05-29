Пушков посмеялся над отказом эстонского министра экономики приехать на ПМЭФ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter с иронией отреагировал на новость о том, что министр экономики Эстонии Кадри Симсон отказалась приехать на Петербургский международный экономический форум.

«Только что узнал, что министр экономики Эстонии отказалась приехать на форум в Питер. Надеюсь, она не обидится, если скажу, что её отсутствия никто не заметил. Впрочем, если бы она приехала, то этого также никто бы не заметил», — написал он.