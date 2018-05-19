Ещё
В Литве проходит День уличной музыки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Литве проходит День уличной музыки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Petras Malukas
День уличной музыки проводится в Литве в 12-й раз, улицы Старого города столицы балтийской республики в субботу заполонили исполнители разных стилей и возрастов, в центре ограниченно транспортное движение, сообщает корреспондент РИА Новости.
День уличной музыки открылся в Литве в субботу в 12.00 (время совпадает с мск). В этом году безоблачное небо и теплая погода позволили выйти на центральные улицы Вильнюса музыкантов от 8 лет и старше. На улице Пилес выступают начинающие юные скрипачи, гитаристы и певцы в сопровождении взрослых. По данным организатором праздника, в этом году только в Вильнюсе официально зарегистрировались 211 исполнителей.
Как отмечается на сайте авторов мероприятия, "все началось в 2007 году, когда автор идеи Дня уличной музыки Андрюс Мамонтовас написал вильнюсским музыкантам электронное письмо с приглашением выйти на улицы столицы и сыграть. С того времени ежегодно в мероприятии принимают участие около пяти тысяч исполнителей".
В этом году в столице Литвы появились песенные скверы, в которых музыканты исполняют национальные песни. Организована музыкальная ярмарка, на которой продаются виниловые пластинки, CD-диски, кассеты с записями литовских исполнителей. Гостей мероприятия ждут блюда различных национальных кухонь. Ярмарка блюд находится на проспекте Гедиминаса.
Шествие музыкантов с ударными инструментами стартует в субботу в 20.30, колонна двинется от Ратушной площади к зданию центральной почты на проспекте Гедиминаса. Как отмечают организаторы, к шествию с импровизационной программой могут присоединиться все желающие. В День уличной музыки исполнители будут выступать и в поездах. В этом году музыкальный праздник проводится в 21 городе Литвы.
Как отмечает вильнюсское самоуправление, во время мероприятия в центральной части столицы будет ограничено транспортное движение. С 17.00 в Вильнюсе начнется другое традиционное мероприятие — Ночь музеев в Литве. В эту ночь популярные музеи можно посетить бесплатно.
РИА Новости: последние новости
Депутаты из всех стран ЕС поддержали сохранение русских школ в Латвии Дверь в Евросоюз открыта для стран Западных Балкан, заявил премьер Эстонии Экс-глава МИД Литвы выступил против сноса советских памятников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бородина исчезла после трагедии12
Боевики атаковали церковь в Грозном102
Morgan Stanley: санкции добьют Россию
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин384
Порошенко объявил окончательный разворот Украины338
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
01:24
Всю мощь Балтфлота показали на видео
Войска Армия
10:02
Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
Политика Статьи
01:03
Крымский мост ударил по Порошенко
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение