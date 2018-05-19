В Литве проходит День уличной музыки

День уличной музыки проводится в Литве в 12-й раз, улицы Старого города столицы балтийской республики в субботу заполонили исполнители разных стилей и возрастов, в центре ограниченно транспортное движение, сообщает корреспондент РИА Новости

День уличной музыки открылся в Литве в субботу в 12.00 (время совпадает с мск). В этом году безоблачное небо и теплая погода позволили выйти на центральные улицы Вильнюса музыкантов от 8 лет и старше. На улице Пилес выступают начинающие юные скрипачи, гитаристы и певцы в сопровождении взрослых. По данным организатором праздника, в этом году только в Вильнюсе официально зарегистрировались 211 исполнителей.

Как отмечается на сайте авторов мероприятия, "все началось в 2007 году, когда автор идеи Дня уличной музыки Андрюс Мамонтовас написал вильнюсским музыкантам электронное письмо с приглашением выйти на улицы столицы и сыграть. С того времени ежегодно в мероприятии принимают участие около пяти тысяч исполнителей".

В этом году в столице Литвы появились песенные скверы, в которых музыканты исполняют национальные песни. Организована музыкальная ярмарка, на которой продаются виниловые пластинки, CD-диски, кассеты с записями литовских исполнителей. Гостей мероприятия ждут блюда различных национальных кухонь. Ярмарка блюд находится на проспекте Гедиминаса.

Шествие музыкантов с ударными инструментами стартует в субботу в 20.30, колонна двинется от Ратушной площади к зданию центральной почты на проспекте Гедиминаса. Как отмечают организаторы, к шествию с импровизационной программой могут присоединиться все желающие. В День уличной музыки исполнители будут выступать и в поездах. В этом году музыкальный праздник проводится в 21 городе Литвы.

Как отмечает вильнюсское самоуправление, во время мероприятия в центральной части столицы будет ограничено транспортное движение. С 17.00 в Вильнюсе начнется другое традиционное мероприятие — Ночь музеев в Литве. В эту ночь популярные музеи можно посетить бесплатно.