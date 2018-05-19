Депутатов ЕП обвинили в Латвии в откровенной «дурости»

За что более ста евродепутатов обвинили в откровенной «дурости»

Мирослав Митрофанов и Подписи 116 депутатов Европарламента под массовым обращением к официальной Риге с требованием пересмотреть реформу образования о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык собрали на этой неделе парламентарии от Латвии Андрей Мамыкин . Об этом накануне стало известно Baltnews в руководстве Русского союза Латвии (РСЛ), сопредседателем которой является Митрофанов.

Под документом в адрес правительства и в парламента Латвии подписался каждый седьмой евродепутат, которые представляют все государства ЕС и практически все фракции ЕП. В нем содержится напоминание об основополагающем принципе Евросоюза — уважении и защите прав нацменьшинств, а также призыв к пересмотру принятого в ЛР решения о ликвидации школьного образования на языках нацменьшинств.

"Без преувеличения можно сказать, что это большая победа и помощь в нашей борьбе. При этом речь идет не только о борьбе за сохранение русских школ, но и за освобождение арестованных участников протестного движения — профессора Александра Гапоненко и журналиста Владимира Линдермана", — подчеркнул Мирослав Митрофанов

После того, как более сотни европейских политиков подписались за сохранение образования на языках национальных меньшинств, "репрессии властей против РСЛ за собрания в защиту русских школ выглядят жалкой и безумной попыткой официальной Латвии противопоставить себя Евросоюзу", — резюмировал евродепутат.

Правда, парламентский лексикон показался слишком бедным для евродепутата от Латвии Кришьяниса Кариньша, который даже уже успел назвать своих европейских коллег, вступившихся за сохранение русских школ, "дураками". Акция Русского союза Латвии, уверен он, незначительный шум, на который даже не стоит обращать внимание. "Мамыкин с Митрофановым наплели им какую-то полуправду, вот "дураки" и подписали документ", незамысловато изложил он свою позицию в СМИ.

Поскольку латышским языком евродепутаты овладеть пока не успели, опешивший от такой откровенности "респектабельного внешне господина" Андрей Мамыкин пообещал довести до сведения "комплимент от Кариньша" каждому своему коллеге. Об этом он написал в фейсбуке, который цитирует сегодня Baltnews.

Мамыкин не стал оценивать уровень образованности, культуры и банальной воспитанности уроженца Делавера. "Пусть это все останется на его совести. Можно, как говорится, изгнать девушку из колхоза, но колхоз из девушки — никогда", — прокомментировал уровень своего оппонента Андрей Мамыкин.

Можно только порадоваться за депутатов, добавил он, что "Кариньш не призвал их к суровой ответственности, например, посадить в камеры рижского централа к арестованным защитникам русских школ Александру Гапоненко и Владимиру Линдерману, чтобы они посидели-подумали о своем парламентском поведении: призывать Латвию следовать взятым на себя международным обязательствам".