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Дверь в Евросоюз открыта для стран Западных Балкан
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Дверь в Евросоюз открыта для стран Западных Балкан, заявил премьер Эстонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил в четверг, что дверь в Евросоюз открыта для стран Западных Балкан.
Премьер Ратас принимал участие в саммите ЕС — Западные Балканы, который завершился в Софии. Его целью было заявлено подтвердить европейские перспективы стран Западных Балкан, но без конкретных дат и обязательств.
"Сегодняшний саммит Европейского союза и Западных Балкан стал важным событием, так как предыдущая подобная встреча состоялась 15 лет назад. Мы вновь подтвердили нашим партнерам с Западных Балкан, что дверь в Европейский союз для них открыта. Таково наше обещание", — сказал Ратас, подводя итоги саммита. Его слова приводит пресс-служба эстонского правительства.
Главной темой саммита стали пути и средства сообщения в самом широком смысле, то есть как транспортное и энергетическое сообщение, а также цифровые средства обмена информацией, так и контакты между людьми и возможности в сфере образования. Страны ЕС приняли в Софии совместную декларацию и программу приоритетов, которая содержит перечень инициатив по дальнейшему сотрудничеству с Западными Балканами, добавили в пресс-службе.
"Я рад, что у нас есть конкретный план, как двигаться дальше. Европейский союз является для Западных Балкан важнейшим инвестором и рынком. Будущие пути сообщения и инвестиции будут способствовать дальнейшей как региональной, так и европейской интеграции еще до того, как эти страны станут членами ЕС", — отметил эстонский премьер.
У Ратаса в Софии также состоялась двусторонняя встреча с премьер-министром Македонии Зораном Заевым. По данным пресс-службы эстонского правительства, Ратас призвал коллегу продолжать реформы, необходимые для вступления страны в ЕС, и заверил, что Эстония всегда готова поделиться опытом. Ратас выразил Заеву свое удовлетворение тем, что Македония и Греция серьезно продвинулись в вопросе решения конфликта, связанного с названием Республики Македония.
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