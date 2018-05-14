У России хотят забрать Калининград

По информации канала, консульство Литвы в Советске проспонсировало выставку в музее истории города о его истории до и после Великой Отечественной войны. На ней советские военные были показаны «бездушными завоевателями».

«Это наследие геббельсовской пропаганды», — прокомментировал «вернисаж» председатель Совета ветеранов Славского городского округа Владимир Проскурин.

Кроме того, выступая в Тильзит-театре в Советске, сам Макаустас назвал Калиниград Караляучусом, как его именуют в Литве те, кто считает город не российским, а литовским.

«Это дипломатическое хамство», — уверен политолог Александр Носович.

Не так давно в Литве возмутились коллекцией одежды, вдохновленной формой футбольной команды СССР, которую выпустила немецкая компания Adidas. Тогда группа стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел Литвы на своей странице в Twitter обвинила Adidas в «болезни ностальгией по империи».