Защитников русских школ ловят на улицах

Владимира Линдермана. В пятницу евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов предложил властям посадить его самого в тюрьму вместо арестованных ранее общественных активистов Александра Гапоненко

«Я, Мирослав Митрофанов, сопредседатель партии Русский союз Латвии и спикер Штаба защиты русских школ, беру всю ответственность на себя лично за организацию Собрания 31 марта сего года и за все, что произошло на этом мероприятии», — цитирует открытое письмо Митрофанова портал Delfi.

Напомним, в конце марта Русский союз Латвии (РСЛ) и Штаб защиты русских школ созвали Вселатвийское родительское собрание, участники которого подвергли критике реформу образования, нацеленную на ликвидацию русского школьного образования. На него собрались родители учеников школ национальных меньшинств, — около тысячи человек.

В конце апреля спецслужбы начали преследовать участников Собрания. Против бывшего депутата Европарламента, лидера РЛС Татьяны Жданок возбуждено уголовное дело. Вечером в пятницу она была допрошена. Жданок назвала претензии необоснованными, так как собрания и акции протеста могут проходить в любом демократическом государстве.

Активиста движения в защиту русских школ Александра Гапоненко арестовали в конце апреля. Его обвиняют в действиях, направленных против суверенитета, территориальной целостности Латвии. О задержании другого защитника русских школ Владимира Линдермана стало известно во вторник. Его обвинили в разжигании межнациональной розни. Причем, операцию против безоружного оппозиционера провели не обычные полицейские, а спецназ.

Как пишет Митрофанов, в Латвии «по наущению правящих политиков Полиция безопасности развязала беспрецедентную травлю» противников реформы образования.

О том, почему власти решились на серию арестов, депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Мирослав Борисович, почему власти именно сейчас решили устроить такую кампанию против «пророссийских» активистов?

Мирослав Митрофанов: Я бы не использовал термин «пророссийские». Да, это наша Родина и наша культура, но мы — латвийские политические деятели, представители русского национального меньшинства в Латвии.

Что касается сути, то есть несколько факторов. Первый: в этом году отмечается 100-летие независимости, под это расписана целая программа концертов, выставок и праздничных мероприятий. Но значительная часть людей за все годы независимости ничего хорошего от государства не видела. Их родственники уехали заграницу, они здесь одни брошены. Разница в доходах между элитой и простыми людьми очень высокая. Таких людей концертом не купишь. Им нужно дать что-то другое, но что? Правильно, ощущение того, что кому-то рядом еще хуже, чем тебе. Для таких озлобленных людей решили сделать козлами отпущения русских, русскоязычных соотечественников.

Русские — удобная мишень для мести, для травли и для психологической компенсации за собственные неудачи, за неудовлетворительные итоги латвийской независимости. Это первый фактор.

Второй фактор. У нас в октябре — парламентские выборы. Правящим партиям необходимо консолидировать избирателей вокруг националистической идеологии. Нужны жертвы. Первая — это русское образование. Вторая — обсуждается запрет на использование русского языка в предвыборной агитации, а также в некоторых сферах частного бизнеса. Третья — планы по запрету российских телеканалов. Но этого мало. Чтобы избиратели проголосовали за правые партии — нужны новые жертвы, нужно арестовать тех, кто давно раздражает своими речами, своей несговорчивостью.

Заметьте, что самую большую парламентскую русскую фракцию никто не трогает. Она называется «Согласие», и что бы ни происходило — они со всеми согласны. Но их поддерживает Россия , потому что в России есть установка на сотрудничество с правящими партиями во всех странах.

Ранее на наши акции приходило немного людей. Но когда на нашу первомайскую акцию пришло 10 тысяч человек — это для Риги очень много, небывалый результат, и это вызвало у властей страх, вот они и развязали войну против нас.

Теперь людей ловят на улицах. Что Гапоненко, что Линдермана задерживали очень жестко. Они никуда не бежали, не сопротивлялись, но их валили на землю, сковывали в наручники, держали долго в таком положении, затем тащили.

ВЗГЛЯД: Какие меры могла бы принять сейчас Россия?

М. М. : Прежде всего, Россия не должна вкладываться в имидж Нила Ушакова и партии «Согласие». Несмотря на всю экономическую выгоду от взаимодействия с Ушаковым. Опыт Януковича показал: разбалованный российский ставленник намного хуже, чем русское гражданское общество.

Мы, конечно, не можем требовать от российского руководства вернуться в ПАСЕ. Но есть и другие организации, такие как ОБСЕ , например, ооновские структуры. Ликвидация русскоязычных организаций четко противоречит конвенции ЮНЕСКО о дискриминации образования. Это противоречит принципам ООН и ЮНЕСКО, и надо требовать заморозки полномочий латвийской делегации.

И экономические моменты. Мы абсолютно против введения широких экономических санкций. От санкций Москвы пострадает масса простых людей. На Латвийской железной дороге все начальство — латвийское, а почти весь рабочий персонал — русский. И понятно, кто пострадает при дальнейшем свертывании наших отношений.

ВЗГЛЯД: Как вы думаете, почему лично вас полиция не трогает?

М. М. : Это способ компрометации. У них желание потом сказать: смотрите, мы всех репрессировали и виноват в этом Митрофанов, потому что он был главным. Во-вторых, они очень боятся огласки в Европарламенте.

Хотя я новый депутат в Европарламенте, но отношение ко мне вполне нейтрально-положительное со стороны разных фракций. Для них будет очень странно узнать, что меня потребуют лишить иммунитета только за проведение какого-то собрания. Конечно, это будет колоссальный скандал. Поэтому я предложил в своем открытом письме, что сделаю это сам, если они выпустят моих товарищей.

ВЗГЛЯД: Вы не боитесь, что вас обвиняет в лицемерии? Ведь вряд ли власти действительно посадят вас, в обмен выпустив Гапоненко и Линдермана.

М. М. : Пускай они в чем угодно меня обвинят, лишь бы они выпустили Гапоненко и Линдермана и перестали бы преследовать простых людей.

ВЗГЛЯД: Как вы полагаете, власти просто решили их припугнуть или после суда их ждет реальный тюремный срок?

М. М. : Ситуация резко меняется. В предыдущие годы обычно был широкий замах, а потом спускали на тормозах. У Гапоненко и Линдермана уже был соответствующий процесс. Против Линдермана выдвигалось абсурдное обвинение в организации покушения на президента Латвии. Потом обвинение рассыпалось в суде. И он вышел совершенно свободным человеком. Это были другие времена.

Сейчас возник консенсус в латышской элите в отношении русских политиков. Теперь уже я не могу однозначно предсказать, каким будет исход дел. Может, спустят на тормозах, а может, показательная посадка со всеми на срок от пяти до восьми лет.