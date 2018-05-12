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Борцы за русские школы «захватят» кабмин Латвии
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Борцы за русские школы «захватят» кабмин Латвии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Латвии запланированы новые акции протеста против реформы образования; в ходе одной из них протестующие хотят создать «людское» кольцо вокруг здания кабмина страны, рассказали в латвийском Штабе защиты русских школ.
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Протестные акции будут приурочены к Международному дню защиты детей. Ожидается, что участие примут несколько тысяч человек, передает RT слова сопредседателя Латвийского комитета по правам человека, члена Штаба Владимира Бузаева.
«Дата пока еще точно не определена, это будет либо 1 июня, рабочий день, либо 2 июня, выходной. Идея — это символическое кольцо вокруг здания кабинета министров, откуда и вышла эта не нравящаяся нам реформа образования, чтобы привлечь внимание к тому, что все это делается без согласия тех, на кого эти меры направлены», — сказал Бузаев.
Член Штаба защиты русских школ Андрей Толмачев рассказал, что акция будет согласовываться с местными властями, заявка в самоуправление Риги будет направлена во вторник, 15 мая.
«У нас одно единственное требование — сохранить русские школы», — подчеркнул он, добавив, что не исключает новых задержаний в ходе акции.
Толмачев отметил, что протестующие действуют законно, общими методами хотят изменить закон. Целью же задержаний является запугивание и снижение активности.
Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон, который переводит школы нацменьшинств на латышский язык обучения.
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