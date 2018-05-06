Латвия станет сверхдержавой на зависть России

В интервью агентству LETA он заявил: «Федерализация ЕС — единственный способ, как его сохранить, потому что нужно конкурировать политически и экономически с очень сильными экономиками — Китаем США , в некоторой степени и с Россией . Этот проект можно сохранить лишь тогда, если ЕС станет супермощной сверхдержавой».

«Латвийскому обществу, возможно, будет больно это слышать, но федерализация ЕС означает, что мы будем вынуждены лишиться еще части нашего суверенитета, — говорит европарламентарий. — У Латвии останется только флаг, герб и гимн, а все остальное будет решать Брюссель ».

Политик обратил внимание: «Мы видим националистические тенденции в Венгрии Польше и других странах, в том числе в нашей стране, в Литве Эстонии . Мы видим, что у нас уже де-факто существует двухскоростная Европа. Еврозоне нужен только один шаг, который очень важно сделать — мы сможем возродить внешнюю торговлю и экономику в том случае, если будет существовать сильный монетарный союз, и все страны ЕС будут принадлежать к единой валютной зоне».

Мамыкин призвал внедрять европейские социальные стандарты, «потому что в Болгарии Люксембурге минимальная заработная плата по-прежнему отличается в десять раз, и Латвия в этом смысле принадлежат к крылу Болгарии». По его словам, федерализация поможет решить и эти проблемы. По словам европарламентария, пока «ЕС политически очень зависит от США, которые играют первую скрипку в оркестре НАТО . Нередко Евросоюз следит за тем, что скажет президент США».

Корреспондент «Свободной прессы» обратился к политологу Юрию Долинскому, изучающему процессы в странах Балтии, с вопросом о реальности трансформации Евросоюза в сверхдержаву.

— Думаю, это совершенно исключено, — считает эксперт. — Никогда национальные элиты не пойдут на сдачу своих властных позиций. Лучше быть первым в своей деревне, чем вторым в городе и тем более — десятым-двадцатым в сообществе. Сейчас ведь у маленьких членов ЕС к тому же иллюзия, будто все страны Евросоюза равноправны. А на самом деле, немалой части членов

сообщества, включая Латвию, ЕС нужен лишь для поддержания своих экономик. Условно говоря — штанов. Всех их кормит в основном Германия

«СП»: — А единая позиция Запада? Пропагандистская установка о защите от мифической агрессии России?

— В Евросоюзе говорят о своих вооруженных силах, эту идею пестует глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер , но ее реализуют США, то есть блок НАТО. Я думаю, американцы будут мешать созданию объединенной армии ЕС, так как в перспективе возникает альтернатива и самому альянсу, и лидерству Вашингтона в Европе. Что касается идеологии противостояния Запада с Россией, то в ее основе, что бы там ни говорили, — экономика, конкуренция. Вот даже если взять конкретную ситуацию — демонизацию России из-за отравления Скрипаля, то и сам Мамыкин связывает ситуацию с желанием Великобритании переключить внимание с Brexit, по которому идут неудачные для Лондона переговоры и грозят гигантские экономические потери, на «общую угрозу» — на Россию. Мамыкин говорит, что, мол, Путин представлен как «идеальный враг» для европейской политической элиты, и никто сейчас не говорит о Brexit. И констатирует: поэтому все говорят об укреплении трансатлантических связей и противостоянии Путину, но это вздор, потому что экономически ЕС только потеряет. Тут с ним трудно не согласиться, однако у меня большие сомнения по поводу трансформации ЕС в сверхдержаву. Внутри сообщества много противоречий. Скорее речь следует вести о грядущем распаде Евросоюза, хотя и не в ближайшее время.

«СП»: — Почему? Что заставляет так думать?

Испания и — У Германии, похоже, иссякает желание кормить некоторых вздорных требовательных «равноправных» членов ЕС. Кстати, потери, связанные с Brexit, тоже сыграют не последнюю роль в снижении финансирования слабых членов ЕС. Посмотрите: Мамыкин говорит, что Германия и отчасти Франция Италия кормят такие страны, как Латвия. В прошлом году эта балтийская республика внесла в бюджет ЕС 250 миллионов евро, а получила от ЕС миллиард, в этом году внесет чуть более 270 миллионов евро, а получит почти 1,2 миллиарда. Он напомнил: канцлер Германии Ангела Меркель уже неоднократно выражала скептицизм по поводу «кормежки других стран». К тому же некоторые маленькие члены ЕС, кормясь с руки Берлина, пытаются поучать его, требуют придерживаться неких принципов, которые якобы Германия нарушает. Речь в основном об отношениях с Россией.

«СП»: — Вы говорите о реальной политике, о прагматизме ветеранов ЕС?

— В частности. Вот Мамыкин обратил внимание, что Германия концептуально поддержала проект «Северный поток-2». Но тут совершенно невозможно договориться, например, с Польшей и Литвой. Ввод «Северного потока-2» в эксплуатацию станет настоящим ударом по позициям прибалтийских элит, в том числе экономическим ударом. Что делать Польше и Литве со своими терминалами сжиженного газа? Можно объявлять о диверсификации поставок топлива, но сжиженный газ, к тому же доставляемый из-за океана, всегда будет заметно дороже. Так что противоречия по этому вопросу среди части членов ЕС будут только нарастать.

«СП»: — А что с единой валютой? Эта идея имеет перспективу?

— Думаю, тоже нет. Не все страны Евросоюза вошли в еврозону. Если бы у евро наблюдалась тенденция к укреплению, ситуация могла бы быть иной. Но еврозону трясет. Да и США не нужен сильный евро. Доллар фактически косвенно играет на распад Евросоюза. И к тому же я, например, не представляю, как, скажем, амбициозная Польша, у которой в ЕС на все свое особое мнение, откажется от злотого. Национальная валюта для некоторых стран — один из главных признаков суверенитета, как флаг, герб и гимн. И ведь Польша не в одиночестве. Это страны Балтии в последние годы взяли под козырек и ввели у себя евро, отказавшись от национальных валют несмотря на противодействие евроскептиков. «Великая Польша», по-моему, так не поступит. Да и уже невыгодно. Так что оснований для формирования из Евросоюза сверхдержавы я не вижу.

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