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Православная церковь Эстонии выбрала кандидатов на должность митрополита
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Православная церковь Эстонии выбрала кандидатов на должность митрополита 

РИА Новости 1 час назад
ТАЛЛИН, 5 мая — РИА Новости. Синод Эстонской Православной церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) в субботу выбрал кандидатов на должность нового митрополита Таллинского и всея Эстонии, сообщается на сайте ЭПЦ МП.
Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни. Он был возведен в сан митрополита в ноябре 2000 года.
"Синод ЭПЦ МП в субботу собрался в Пюхтицком женском монастыре в Куремяэ и выбрал кандидатов на должность нового предстоятеля ЭПЦ МП: архиепископа Верейского Евгения, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и епископа Нарвского и Причудского Лазаря, временно управляющего Эстонской Православной церковью Московского Патриархата", — говорится в сообщении.
Избрание нового митрополита Таллинского и всея Эстонии состоится на Соборе Эстонской Православной церкви 29 мая 2018 года.
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