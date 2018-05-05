Православная церковь Эстонии выбрала кандидатов на должность митрополита

Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий скончался 19 апреля на 94-м году жизни. Он был возведен в сан митрополита в ноябре 2000 года.

"Синод ЭПЦ МП в субботу собрался в Пюхтицком женском монастыре в Куремяэ и выбрал кандидатов на должность нового предстоятеля ЭПЦ МП: архиепископа Верейского Евгения , викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и епископа Нарвского и Причудского Лазаря, временно управляющего Эстонской Православной церковью Московского Патриархата", — говорится в сообщении.

Избрание нового митрополита Таллинского и всея Эстонии состоится на Соборе Эстонской Православной церкви 29 мая 2018 года.