Первый канал представляет трансляции конкурса песни «Евровидение-2018», который в этом году впервые пройдет в Португалии.
Нашу страну в Лиссабоне будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break, написанной специально для нее той же интернациональной командой, которая сотрудничала с певицей и год назад (Леонид Гуткин, Нетта Нимроди и Ари Бурштейн). Режиссер-постановщик концертного номера — Алексей Голубев, ставивший номер для Полины Гагариной на Евровидении в Вене в 2015 году.
• Первый Полуфинал (8 мая):
Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр. Смотрите трансляцию в 23:30.
• Второй Полуфинал (10 мая):
Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения, Украина. Смотрите трансляцию в 22:00.
• Из каждого полуфинала в Финал (12 мая, смотрите трансляцию в 22:00) выходит по 10 стран, набравших больше всего голосов. В Финале они присоединятся к «большой пятерке» стран (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания).