Евровидение: в этом году — на Первом!

• Второй Полуфинал (10 мая):

• Первый Полуфинал (8 мая):

Вечерняя Москва: последние новости

Экологический сбор введут на одноразовую посуду и мангалы в России

Роспотребнадзор сообщил, как избежать перегрева во время жары

Представитель Украины на Евровидении забыл государственный язык и перешел на русский