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Экс-глава Латвии разочарована новым поколением латвийцев
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Экс-глава Латвии разочарована новым поколением латвийцев 

РИА Новости 1 час назад
РИГА, 4 мая — РИА Новости. По словам экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги, новому поколению людей в Латвии пора уже понять, что они больше не могут жить как при Советском Союзе. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, бывший политик заявила в интервью местному телеканалу LNT.
Отвечая на вопрос о митингах и акциях протеста в защиту русских школ в Латвии, Вике-Фрейберга сказала, что не считает такие мероприятия угрозой государству, но заметила, что разочарована в тех людях, которые выходят на улицы, и в новом поколении латвийцев вообще.
По ее словам, давно пора понять, что после распада СССР люди в Латвии больше не могут жить так же, как жили их родители и деды, как «завоеватели могли это делать».
"Я надеялась, что новое поколение это полностью будет понимать", — подчеркнула экс-президент.
После своего избрания на пост президента Вике-Фрейберга собиралась учить русский язык, объясняя это желанием быть ближе к русскоязычному электорату Латвии.
Но в апреле 2011 года она призналась, что мотивация учить язык у нее пропала после школьной реформы 2004 года, когда русская молодежь вышла на улицы, протестуя против увеличения числа предметов на латышском.
Вайра Вике-Фрейберга — первая женщина-президент независимой Латвии. Она стала главой государства 8 июля 1999 года, а 20 июня 2003 года была переизбрана, будучи единственным кандидатом. Она занимала президентское кресло до 2007 года, когда на этом посту ее сменил Валдис Затлерс.
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