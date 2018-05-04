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В Литве экс-руководителя театра арестовали на 1,5 месяца за домогательства
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В Литве экс-руководителя театра арестовали на 1,5 месяца за домогательства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 4 мая — РИА Новости. Бывший руководитель Театра Юозаса Мильтиниса в Паневежисе Линас Зайкаускас осужден за домогательства к подчиненной, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на прокуратуру республики.
Расследование началось после того, как молодая сотрудница театра обратилась в полицию с жалобой на неподобающее поведение руководителя.
Девушка утверждала, что Зайкаускас принуждал ее к сексуальным отношениям и, желая добиться своей цели, подвергал ее психологическому насилию и злоупотреблял служебным положением.
Уголовный кодекс Литвы предусматривает арест или заключение до трех лет за принуждение к сексуальным отношениям. Прокурор просил для подсудимого 55 суток ареста.
Суд признал Зайкаускаса виновным и назначил ему 44 дня ареста.
Это уже не первый случай, связанный с обвинениями в домогательствах в театральной среде Литвы за последнее время. В феврале в центре скандала оказался глава Русского драматического театра республики Йонас Вайткус.
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