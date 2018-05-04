В Литве экс-руководителя театра арестовали на 1,5 месяца за домогательства

Расследование началось после того, как молодая сотрудница театра обратилась в полицию с жалобой на неподобающее поведение руководителя.

Девушка утверждала, что Зайкаускас принуждал ее к сексуальным отношениям и, желая добиться своей цели, подвергал ее психологическому насилию и злоупотреблял служебным положением.

Уголовный кодекс Литвы предусматривает арест или заключение до трех лет за принуждение к сексуальным отношениям. Прокурор просил для подсудимого 55 суток ареста.

Суд признал Зайкаускаса виновным и назначил ему 44 дня ареста.

Это уже не первый случай, связанный с обвинениями в домогательствах в театральной среде Литвы за последнее время. В феврале в центре скандала оказался глава Русского драматического театра республики Йонас Вайткус

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