Потеряв российский рынок, Латвия и Эстония снизили производство консервов 

Запрет на ввоз шпрот из Евросоюза в Россию значительно снизил объёмы производства консервов в Латвии и Эстонии. Об этом калининградским «Вестям» рассказал председатель Балтийского делового клуба Сергей Лютаревич.
Из-за недостаточного контроля безопасности рыбную продукцию из Прибалтики перестали поставлять в регионы страны в 2015 году. По данным промысловиков, с тех пор некоторые зарубежные заводы сократили производство на 30 процентов: теперь они ориентированы на рынки СНГ и Европы. Вместе с этим, количество вылова и консервов, выпускаемых в Балтийске, увеличилось почти в два раза. Такой же убедительный рост показывают предприятия на Дальнем востоке, Кавказе и в Крыму.
Сергей Лютаревич, председатель Балтийского делового клуба:
— Если говорить о Калининградской области, была реализована программа прибрежного рыболовства, 10 судов произвели модернизацию, сделана прибрежная инфраструктура. Это дало толчок к развитию рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих предприятий.