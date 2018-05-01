Группа поддержки Гапоненко предлагает послать ему «весточку» ко Дню Победы

Молдавии, России и Германии. Таких примеров на континентальном шельфе европейского союза становится все больше, констатируют обозреватели. Вот и на защиту латвийского профессора, руководителя Института европейских исследований и лидера Штаба защиты русских школ Латвии Александра Гапоненко вышли активисты из Латвии, Эстонии

Международный пикет под лозунгом «Свободу политзаключенному Гапоненко» состоялся накануне в Кишиневе у представительства Евросоюза , в Москве Таллине — у посольств Латвии в России, в столице ФРГ — на площади Alexanderplatz.

Неформальная «Группа поддержки Гапоненко» распространила заявление, в котором предлагает всем неравнодушным людям, всем, кто хочет поддержать лидера латвийского «Конгресса неграждан», отправить ему открытку, чтобы поздравить со-организатора первого Рижского Бессмертного полка с Днем Победы. Активисты сообщают и адрес антифашиста: Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa 3, Rīga, LV-1009, Aleksandr Gaponenko.

В заявлении, которое опубликовал на странице «группы поддержки» местный правозащитник, напоминается, что уже с 20 апреля Гапоненко содержат в Рижской тюрьме за «антигосударственную деятельность». Но в чем выражается эта «деятельность» — большой секрет, поскольку с адвоката и его подзащитного взята подписка о неразглашении.

Как известно, Александр Гапоненко — автор ряда научных книг и исследований, он уже 15 лет активно занимается защитой прав национальных меньшинств. Именно эта деятельность и не понравилась местным властям, которые санкционировали его арест по политической статье, предусматривающей до 8 лет лишения свободы, накануне Первомайской манифестации в латвийской столице.