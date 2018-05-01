Группа поддержки Гапоненко предлагает послать ему «весточку» ко Дню Победы 

Таких примеров на континентальном шельфе европейского союза становится все больше, констатируют обозреватели. Вот и на защиту латвийского профессора, руководителя Института европейских исследований и лидера Штаба защиты русских школ Латвии Александра Гапоненко вышли активисты из Латвии, Эстонии, Молдавии, России и Германии.
Международный пикет под лозунгом «Свободу политзаключенному Гапоненко» состоялся накануне в Кишиневе у представительства Евросоюза, в Москве и Таллине — у посольств Латвии в России, в столице ФРГ — на площади Alexanderplatz.
Неформальная «Группа поддержки Гапоненко» распространила заявление, в котором предлагает всем неравнодушным людям, всем, кто хочет поддержать лидера латвийского «Конгресса неграждан», отправить ему открытку, чтобы поздравить со-организатора первого Рижского Бессмертного полка с Днем Победы. Активисты сообщают и адрес антифашиста: Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa 3, Rīga, LV-1009, Aleksandr Gaponenko.
В заявлении, которое опубликовал на странице «группы поддержки» местный правозащитник, напоминается, что уже с 20 апреля Гапоненко содержат в Рижской тюрьме за «антигосударственную деятельность». Но в чем выражается эта «деятельность» — большой секрет, поскольку с адвоката и его подзащитного взята подписка о неразглашении.
Как известно, Александр Гапоненко — автор ряда научных книг и исследований, он уже 15 лет активно занимается защитой прав национальных меньшинств. Именно эта деятельность и не понравилась местным властям, которые санкционировали его арест по политической статье, предусматривающей до 8 лет лишения свободы, накануне Первомайской манифестации в латвийской столице.
Стоит добавит, что на задержание латвийского правозащитника уже откликнулся председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. «Мы выступаем против преследования правозащитников в любой стране, включая свою собственную, и считаем, что нет ничего общего между правозащитниками и экстремистами. И не видеть это могут только те, для кого политические интересы важнее права и закона», — подчеркнул Федотов. Глава СПЧ также отметил, что в связи изменением латвийского законодательства, грозящим фактической ликвидацией русских школ, Совет намерен обратиться в ЮНЕСКО.
Обеспокоенность задержанием Гапоненко выразил и глава постоянной комиссии по правам человека за рубежом Андрей Юров. «Если речь идет о каких-то высказываниях Александра Гапоненко, а не деяниях, то его задержание может свидетельствовать, что отношение к свободе слова в Латвии становится более жестким, и возможно, не в полной мере соответствует критериям Совета Европы. И это вызывает беспокойство», — сказал ТАСС Андрей Юров. По его словам, из сообщений о задержании правозащитника не следует, что он допускал социально опасные действия. «Мне кажется, что взятие под стражу при таких обстоятельствах — чрезмерная мера», — заявил глава комиссии СПЧ, отметив, что для более четких определений необходима дополнительная информация о деле Гапоненко.