Литовские СМИ встали на защиту своего пьяного консула в Калининградской области

После выхода в свет репортажа на калининградском телеканале о консуле Литвы в Советске Калининградской области Бронюсе Макаускасе, которого обвинили в езде в нетрезвом виде, хамстве и попытках переписать историю, литовские СМИ встали на защиту своего политика.

Речь идет о репортаже «Вести-Калининград» от 1 мая, который носил название «Политическое хамство и реваншизм: чем занимается литовский консул в Калининградской области». В нем сообщалось, что консул Макаускас 16 февраля этого года в Советске нетрезвым сел за руль, что подтвердили записи видеокамер, сообщает Delfi.

В репортаже сообщалось, что сотрудники ДПС остановили консула, уличив его в вождении в нетрезвом виде, однако были вынуждены остановить его, так как он имеет дипломатический иммунитет.

Портал выпустил по этому поводу оправдывающую Макаускаса статью.

Так, сам дипломат признался порталу, что 16 февраля был остановлен полицией, но якобы в трезвом виде.

«Не было такой ситуации, чтобы я был пьяный за рулем или говорил как пьяный. 16 февраля я организовал мероприятие, все проходило в гостинице в Советске. Как я себя вел, могут рассказать очевидцы — был тост, как это полагается. Как может человек опьянеть после тоста?», — сказал он.

Макаускас называет сведения телеканала «грубой провокацией» спецслужб. Причем он утверждает, что попытки спровоцировать его продолжались шесть лет, чтобы «внести разлад между мной и общиной».

Также он утверждает, что кадры, показанные в репортаже, могли быть смонтированы.

Кроме того, Макаускасу не понравилось, что после репортажа о нетрезвом вождении автор перешла к рассказу о другой деятельности консула, в частности, о финансировании им выставки «Тильже во время Второй мировой войны», который ранее назывался Тильже. На выставке советские солдаты были представлены бездушными завоевателями.

«Однако Тильже, который до 1945 года принадлежал Германии , разрушили и завоевали именно советские войска. Поэтому непонятно, почему упомянутые факты должны были шокировать жителей Калининграда , ведь во время войны разрушили 50% города, разрушили 80% старых построек, а в Тильже осталось всего 1 тыс. 659 немцев, остальные бежали или были сосланы в Сибирь», — утверждает портал, называя похожей ситуацию в Калнинграде, который ранее был Кенигсбергом

Местный ветеран Владимир Проскурин в репортаже назвал эту выставку «наследием геббельсовской пропаганды» и принижением роли Советской армии.

Макаускаса в репортаже также обвиняют в дипломатическом хамстве, так как он несколько раз называл Калининград литовским именем — Каралячус. Его заподозрили в том, что дипломат относится к организации «Совет по делам Малой Литвы», которая выступает за то, чтобы территория от Советска до Гусева относилась к Литве.

Председатель «Совета по делам Малой Литвы» Витаутас-Повилас Шилас заявил порталу после выхода репортажа в свет, что у организации нет сепаратистских идей.

«Мы лишь говорим, что этот край в свое время не был отнесен к ЛР, и это несправедливо. Реальность такова, что в соответствии с международной практикой территориальный вопрос надо решать, спрашивая мнение жителей, а получить этого мы не можем», — заявил он.