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Грибаускайте пригрозили импичментом
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Грибаускайте пригрозили импичментом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Global Look Press
Литовскому президенту Дале Грибаускайте могут объявить импичмент. Об этом заявил глава крупнейшей в литовском парламенте фракции фракции "Союза крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис.
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Ранее была обнародована электронная переписка 2014-2016 годов Грибаускайте с Элигиюсом Масюлисом, возглавлявшим тогда "Союз либералов". Якобы Грибаускайте пыталась через Масюлиса повлиять на прессу с тем, чтобы критика в адрес ее кандидата на пост генерального прокурора прекратилась.
Склоняется к тому, что парламентарии могут задействовать процедуру импичмента, и адвокат Альгимантас Шиндейкис.
Президентские службы переписку отрицают, советник главы государства Миндаугас Линге заявил, что публикации вводят общество в заблуждение, передает ТАСС.
Масюлис входит в число обвиняемых по переданному в суд делу о политической коррупции с получением взяток на 156 тысяч евро. Есть версия, что обнародование переписки ему оказалось выгодным.
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Комментарии23  Ещё 2 источника 
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