Клинцевич сравнил главу МИД Эстонии с шакалом из «Маугли»

Это психология шакалов: тигр ходит рядом, а шакал разговаривает. Помните, в мультике про «Маугли» был такой шакал — Табаки. Это позиция людей, которые ничего собой не представляют и на них по большому счету никто никогда не обращал внимания. Я думаю, что главе МИД Эстонии нужно посмотреть этот мультфильм», — сказал собеседник агентства.

По словам Клинцевича, глава МИД Эстонии своими заявлениями «передает мысли американского Шер-Хана», не осознавая, какими «бредом» это выглядит.

«На этот случай есть другое хорошее выражение: «Не имеет значение, кто перед тобой. Имеет значение, кто рядом с тобой». Мы знаем, кто с нами рядом и на кого мы можем надеяться. А этот бред не стоит даже обсуждать», — заключил сенатор.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен, что Эстония всеми силами старается подогреть противостояние России и Запада, потому как видит в этом выгоду для себя.

«Я бы спокойно стал реагировать на такие заявления, думаю, их будет ещё много», — заявил Безпалько в беседе с RT.