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Клинцевич сравнил главу МИД Эстонии с шакалом из «Маугли»
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Клинцевич сравнил главу МИД Эстонии с шакалом из «Маугли» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Заявление главы эстонского МИД Свена Миксера о намерении Таллина говорить с Москвой с позиции силы сравнимо со сценкой из советского мультфильма «Маугли». Такую оценку дал в эфире НСН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Это психология шакалов: тигр ходит рядом, а шакал разговаривает. Помните, в мультике про «Маугли» был такой шакал — Табаки. Это позиция людей, которые ничего собой не представляют и на них по большому счету никто никогда не обращал внимания. Я думаю, что главе МИД Эстонии нужно посмотреть этот мультфильм», — сказал собеседник агентства.
По словам Клинцевича, глава МИД Эстонии своими заявлениями «передает мысли американского Шер-Хана», не осознавая, какими «бредом» это выглядит.
«На этот случай есть другое хорошее выражение: «Не имеет значение, кто перед тобой. Имеет значение, кто рядом с тобой». Мы знаем, кто с нами рядом и на кого мы можем надеяться. А этот бред не стоит даже обсуждать», — заключил сенатор.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен, что Эстония всеми силами старается подогреть противостояние России и Запада, потому как видит в этом выгоду для себя.
«Я бы спокойно стал реагировать на такие заявления, думаю, их будет ещё много», — заявил Безпалько в беседе с RT.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Россия за последние 10 лет начала две военные операции против соседей — в Грузии в 2008 году и «недавно на востоке Украины». Таллин обеспокоен ситуацией и намерен выстраивать диалог с Москвой с позиции силы, добавил Миксер.
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