Латвийский премьер разочаровался в экономических отношениях с Россией 

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, выступая на «Дне предпринимателей» в области Земгале, заявил, что «на данный момент мечта о Латвии как мосте между Востоком и Западом закончена».
Эта идея многократно озвучивалась в Латвии и Литве после распада СССР. Литовский политик Аудрюс Буткявичюс, несмотря на то, что возглавлял министерство охраны края, говорил о необходимости экономического сотрудничества с Россией и называл эту идею немного иначе — «подшипником», имея в виду, что Литва должна была стать как шарики в подшипнике между Западом и Востоком.
За более чем 20 лет идею так и не реализовали. После присоединения Крыма к России страны Запада, включая Литву и Латвию, присоединились к санкциям против нашей страны.
Крушение идеи Марис Кучинскис связал и с разочарованием в возможности создать «латвийскую Швейцарию». «Нужно заботиться о своём образовании, своих предпринимателях, производить продукцию высокого класса, которую затем можно успешно продавать», — констатировал премьер, призвав искать рынки на Западе.