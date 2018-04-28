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МИД запретил въезд в Россию «враждебно настроенным» литовцам
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МИД запретил въезд в Россию «враждебно настроенным» литовцам 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает департамент информации и печати МИД России.
«Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями. В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского «закона Магнитского» были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ подчеркнули, что список может пополниться.
«Предупреждаем, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии», — отметили в МИД РФ.
При этом в данном сообщении конкретные имена литовцев не назывались.
В ноябре 2017 года парламент Литвы принял закон, аналогичный американскому «акту Магнитского». Позже — в январе 2018 года — он вступил в силу.
В опубликованную департаментом миграции Литвы версию списка, фигурантом которого запрещено посещение Литвы, находится 49 россиян, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналевой и Сергей Подопригоров.
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