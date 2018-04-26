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Сейм Латвии принял законодательные поправки, запрещающие банкам обслуживать шелл— компании
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Сейм Латвии принял законодательные поправки, запрещающие банкам обслуживать шелл— компании 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рига, 26 апреля /Синьхуа/ — Сейм Латвии сегодня в окончательном чтении утвердил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, запрещающие зарегистрированным в Латвии банкам сотрудничать с шелл-компаниями и обслуживать их счета.
Поправки к закону, которые вступят в силу на следующий день после провозглашения, разработаны с целью укрепить финансовую систему Латвии, сократить количество сделок с клиентами особо высокого риска, т.н. компаниями-пустышками. Поправки призваны также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.
Закон запрещает сотрудничать с шелл-компаниями кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других компаний, управляющих индивидуальными портфелями клиентов.
Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев — отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности.
Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность подавать в надзорные органы финансовые отчеты о своей деятельности, в том числе годовые.
Законопроект призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для потока преступно нажитых средств.
По данным Комиссии рынка финансов и капитала, в первом квартале 2017 года удельный вес шелл-компаний в кредитном обороте кредитных учреждений Латвии составлял 27, 8 процента, а в кредитных учреждениях, которые в основном обслуживают клиентов высокого риска, — 44, 52 процента. —0—
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