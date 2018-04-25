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Brainstorm пригласили россиян в Латвию
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Brainstorm пригласили россиян в Латвию 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Латвийская группа Brainstorm приглашает всех фанатов и любителей масштабных концертов в Латвию летом 2018 года.
«Мы пока не можем в России сделать такие огромные по масштабу концерты. Обычно приходит много десятков тысяч людей на один концерт, а этим летом будет пять больших концертов по Латвии. Начинаем в Елгаве 21 июля и закончим в Риге 18 августа. Ожидается, что будет 40 тысяч людей или даже больше. Так что очень советую, очень хорошо будет», — сказал в пресс-центре НСН участник группы Марис Михельсонс.
На следующей неделе латвийская команда отправляется в Англию, чтобы дать концерты в Бирмингеме, Манчестере и Лондоне. В Россию музыканты вернуться для участия в фестивале StereoLeto, который пройдет в Санкт-Петербурге 10-11 июня.
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