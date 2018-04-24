Ретранслировавшей канал РТР литовской компании грозит штраф в 100 тыс. евро

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКТР) предъявила претензии компании ТВ-услуг Init за то, что та, несмотря на запрет, продолжила ретрансляцию версии телеканала «РТР-Планета».

ЛКТР обещает наложить на компанию штраф в размере 100 тысяч евро.

Как сообщала «Парламентская газета», этот российский телеканал в Литве запретили ретранслировать в течение года за иное, чем у властей республики, мнение в его программах о событиях в мире, которое местными экспертами трактуется как «пропаганда войны и национальной розни».

Прекратить ретрансляцию ЛКТР требовала до 23 февраля, компания Init не подчинилась, однако ретранслировала другую версию телеканала — «Россия-РТР».

Директор Init Паулюс Живаткаускас объяснил журналистам, что «РТР-Планета» зарегистрирована в Швеции , а «Россия-РТР» — в России , а значит, это разные каналы.