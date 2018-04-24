Ретранслировавшей канал РТР литовской компании грозит штраф в 100 тыс. евро 

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКТР) предъявила претензии компании ТВ-услуг Init за то, что та, несмотря на запрет, продолжила ретрансляцию версии телеканала «РТР-Планета».
ЛКТР обещает наложить на компанию штраф в размере 100 тысяч евро.
Как сообщала «Парламентская газета», этот российский телеканал в Литве запретили ретранслировать в течение года за иное, чем у властей республики, мнение в его программах о событиях в мире, которое местными экспертами трактуется как «пропаганда войны и национальной розни».
Прекратить ретрансляцию ЛКТР требовала до 23 февраля, компания Init не подчинилась, однако ретранслировала другую версию телеканала — «Россия-РТР».
Директор Init Паулюс Живаткаускас объяснил журналистам, что «РТР-Планета» зарегистрирована в Швеции, а «Россия-РТР» — в России, а значит, это разные каналы.
В Литве уже не раз ограничивали ретрансляцию российских телеканалов — Первого, НТВ, трижды — «РТР-Планета» и других.