Ещё
Ретранслировавшей канал РТР литовской компании грозит штраф в 100 тыс. евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ретранслировавшей канал РТР литовской компании грозит штраф в 100 тыс. евро 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКТР) предъявила претензии компании ТВ-услуг Init за то, что та, несмотря на запрет, продолжила ретрансляцию версии телеканала «РТР-Планета».
ЛКТР обещает наложить на компанию штраф в размере 100 тысяч евро.
Как сообщала «Парламентская газета», этот российский телеканал в Литве запретили ретранслировать в течение года за иное, чем у властей республики, мнение в его программах о событиях в мире, которое местными экспертами трактуется как «пропаганда войны и национальной розни».
Прекратить ретрансляцию ЛКТР требовала до 23 февраля, компания Init не подчинилась, однако ретранслировала другую версию телеканала — «Россия-РТР».
Директор Init Паулюс Живаткаускас объяснил журналистам, что «РТР-Планета» зарегистрирована в Швеции, а «Россия-РТР» — в России, а значит, это разные каналы.
В Литве уже не раз ограничивали ретрансляцию российских телеканалов — Первого, НТВ, трижды — «РТР-Планета» и других.
Парламентская газета: последние новости
При ремонте дороги в Латвии обнаружены останки 145 советских солдат Латвийский националист предложил заменить гастарбайтеров роботами Литва отказалась менять политическую линию с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ246
Совет Европы пригрозил наказать Россию213
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»79
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву61
Греф анонсировал «грандиозные изменения»209
Видео
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение