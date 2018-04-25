Литовскую компанию оштрафовали за трансляцию российского телеканала 

ВИЛЬНЮС, 25 апр — РИА Новости. Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла в среду решение назначить штраф в размере 150 тысяч евро литовской компании Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала «РТР Планета».
"Комиссия по телерадиовещанию Литвы на заседании в среду приняла решение назначить ЗАО Init штраф в размере 150 тысяч евро, который должен быть выплачен в госбюджет в течение трех месяцев со дня назначения штрафа. Данное решение принято на основании нарушений закона об информировании, а также за невыполнение решения комиссии остановить свободную трансляцию телеканала «РТР Планета», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комиссии.
Ранее комиссия решила ограничить на год вещание российского телеканала «РТР-Планета», зарегистрированного в Швеции. Причиной запрета, по мнению комиссии, стали «непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности». Запрет действует до 23 февраля 2019 года, он предусматривает приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм «РТР Планета» (и другие версии этого канала — «Россия РТР», Rossija RTR).
Комиссия уже дважды останавливала трансляцию «РТР Планета» на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Комиссия ранее неоднократно заявляла о якобы имеющихся нарушениях в сюжетах, посвященных событиям 13 января 1991 года — противостоянию литовских националистов, стремившихся к отделению от СССР, и союзных властей.
Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров заявил, что холдинг не станет цензурировать свои материалы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы. По его словам, требования и ожидания Литвы «лежат вне общего курса, заявленного Евросоюзом», и вне европейских ценностей.
Он добавил, что «это явная, плохо скрытая попытка оградить литовское население от той информации, которая идет от России». Он напомнил, что у литовских телезрителей программы ВГТРК пользуются популярностью.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Так, из Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска «Койдула» съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой без объяснения причин.
В связи с этими случаями в МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».