Литовскую компанию оштрафовали за трансляцию российского телеканала

ВИЛЬНЮС , 25 апр — РИА Новости . Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы приняла в среду решение назначить штраф в размере 150 тысяч евро литовской компании Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала «РТР Планета».

"Комиссия по телерадиовещанию Литвы на заседании в среду приняла решение назначить ЗАО Init штраф в размере 150 тысяч евро, который должен быть выплачен в госбюджет в течение трех месяцев со дня назначения штрафа. Данное решение принято на основании нарушений закона об информировании, а также за невыполнение решения комиссии остановить свободную трансляцию телеканала «РТР Планета», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комиссии.

Ранее комиссия решила ограничить на год вещание российского телеканала «РТР-Планета», зарегистрированного в Швеции . Причиной запрета, по мнению комиссии, стали «непрекращающиеся нарушения директивы ЕС по аудиовизуализации услуг СМИ и закона Литвы об информировании общественности». Запрет действует до 23 февраля 2019 года, он предусматривает приостановку ретрансляции на территории Литвы телепрограмм «РТР Планета» (и другие версии этого канала — «Россия РТР», Rossija RTR).

Комиссия уже дважды останавливала трансляцию «РТР Планета» на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Комиссия ранее неоднократно заявляла о якобы имеющихся нарушениях в сюжетах, посвященных событиям 13 января 1991 года — противостоянию литовских националистов, стремившихся к отделению от СССР, и союзных властей.

Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров заявил, что холдинг не станет цензурировать свои материалы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы. По его словам, требования и ожидания Литвы «лежат вне общего курса, заявленного Евросоюзом», и вне европейских ценностей.

Он добавил, что «это явная, плохо скрытая попытка оградить литовское население от той информации, которая идет от России ». Он напомнил, что у литовских телезрителей программы ВГТРК пользуются популярностью.