В РЖД назвали условие, при котором латвийскому транзиту протянут руку 

Бизнесу нужно находиться как можно дальше от политических событий, которые так или иначе носят кратковременный характер. Сотрудничество между Латвией и Россией всегда было очень выгодным для обеих сторон. Согласно одной восточной поговорке, аплодировать можно только двумя руками, поэтому мы должны идти навстречу друг другу и сделать бизнес путем к улучшению отношений между странами", — подчеркнул генеральный секретарь Транссибирского координационного совета и советник президента Российских железных дорог (ОАО «РЖД») Геннадий Бессонов на завершившейся в Москве выставке TransRussia.
Латвию на выставке представляли более 20 предприятий транзитного сектора, в том числе правление Рижского свободного порта, который традиционно позиционировал себя как важную часть грузового транспортного коридора Восток — Запад.
"Рынок, представленный на выставке TransRussia, по-прежнему важен для Рижского порта и останется таким в ближайшее время. Выставка является выгодной платформой, на которой мы должны присутствовать и уметь хорошо себя представить. Общая цель Управления Рижского свободного порта и портовых предприятий — показать, что инфраструктура Рижского порта современна и эффективна, качество предлагаемых услуг неизменно высокое, а отношение к каждому клиенту — безупречное", — заявил управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.
Транзитный сектор Латвии, как и других стран Балтии, лишился значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области. Страны Балтии ищут другие грузы, которые могли бы заместить российские и компенсировать значительный спад прибыли. Один из перспективных вариантов — транзит грузов из стран Азии, в особенности из Китая, в рамках проекта «Новый шелковый путь».
Кроме того, Латвия надеется встроиться в коридор «Север — Юг» между Индией и Северной Европой. В конце декабря в Риге побывало руководство иранской логистической компании Railway Transportation Co, в рамках визита с LDz Loģistika был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу по подготовке и тестированию новых маршрутов из Индии и Ирана.
Представители латвийского сектора транзита и власти страны ведут диалог и с Россией по вопросу развития сотрудничества в сфере грузоперевозок. Так, летом 2017 года состоялось первое с 2013 года заседание межправительственной комиссии Латвии и России, на котором эта тема была одной из основных.
Латвия также планирует развивать грузоперевозки в направлении с запада на восток. Дочернее предприятие Латвийской железной дороги LDz Loģistika сообщило, что в этом году в Вентспилсский порт зашли на выгрузку два судна из Южной Африки. Одно из них доставило в Латвию 60 тысяч тонн марганцевой руды, которая после перевалки в вагоны отправилась в Россию. Согласно прогнозам компании, в этом году через Вентспилсский и Рижский порты может быть перевалено 450 тысяч тонн марганцевой руды.