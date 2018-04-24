В РЖД назвали условие, при котором латвийскому транзиту протянут руку

Бизнесу нужно находиться как можно дальше от политических событий, которые так или иначе носят кратковременный характер. Сотрудничество между Латвией Россией всегда было очень выгодным для обеих сторон. Согласно одной восточной поговорке, аплодировать можно только двумя руками, поэтому мы должны идти навстречу друг другу и сделать бизнес путем к улучшению отношений между странами", — подчеркнул генеральный секретарь Транссибирского координационного совета и советник президента Российских железных дорог (ОАО «РЖД») Геннадий Бессонов на завершившейся в Москве выставке TransRussia.

Латвию на выставке представляли более 20 предприятий транзитного сектора, в том числе правление Рижского свободного порта, который традиционно позиционировал себя как важную часть грузового транспортного коридора Восток — Запад.

"Рынок, представленный на выставке TransRussia, по-прежнему важен для Рижского порта и останется таким в ближайшее время. Выставка является выгодной платформой, на которой мы должны присутствовать и уметь хорошо себя представить. Общая цель Управления Рижского свободного порта и портовых предприятий — показать, что инфраструктура Рижского порта современна и эффективна, качество предлагаемых услуг неизменно высокое, а отношение к каждому клиенту — безупречное", — заявил управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш.

Транзитный сектор Латвии, как и других стран Балтии, лишился значительного объема грузов из-за намерения России развивать собственную инфраструктуру на Балтике, а также увеличивать провозную способность железной дороги Ленинградской области . Страны Балтии ищут другие грузы, которые могли бы заместить российские и компенсировать значительный спад прибыли. Один из перспективных вариантов — транзит грузов из стран Азии, в особенности из Китая , в рамках проекта «Новый шелковый путь».

Кроме того, Латвия надеется встроиться в коридор «Север — Юг» между Индией и Северной Европой. В конце декабря в Риге побывало руководство иранской логистической компании Railway Transportation Co, в рамках визита с LDz Loģistika был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу по подготовке и тестированию новых маршрутов из Индии и Ирана

Представители латвийского сектора транзита и власти страны ведут диалог и с Россией по вопросу развития сотрудничества в сфере грузоперевозок. Так, летом 2017 года состоялось первое с 2013 года заседание межправительственной комиссии Латвии и России, на котором эта тема была одной из основных.