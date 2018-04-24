Бесплатные звонки и телеграммы дарит «Ростелеком» ветеранам ко Дню Победы

Возможность бесплатно пообщаться по телефону и отправить телеграмму дарит «Ростелеком» ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

Как сообщает пресс-служба компании, в конце апреля-начале мая ветеранам предоставляется до 100 бесплатных минут на внутризоновые и междугородние на стационарные и мобильные телефоны.

Кроме того, можно будет бесплатно позвонить в страны ближнего зарубежья.

Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.