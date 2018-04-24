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Бесплатные звонки и телеграммы дарит «Ростелеком» ветеранам ко Дню Победы
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Бесплатные звонки и телеграммы дарит «Ростелеком» ветеранам ко Дню Победы 

АиФ Ростов 56 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Возможность бесплатно пообщаться по телефону и отправить телеграмму дарит «Ростелеком» ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.
Как сообщает пресс-служба компании, в конце апреля-начале мая ветеранам предоставляется до 100 бесплатных минут на внутризоновые и междугородние на стационарные и мобильные телефоны.
Кроме того, можно будет бесплатно позвонить в страны ближнего зарубежья.
Возможность совершить бесплатные внутризоновые, междугородные и международные звонки будет предоставлена в специализированных учреждениях (госпитали, дома ветеранов и др.), а также в переговорных пунктах при предъявлении удостоверений.
Также с 25 апреля по 10 мая ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России, на Украину, в Беларусь, Молдову, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию и Южную Осетию.
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