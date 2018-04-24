Страны Балтии испытали маршрут контейнерного поезда Amber Train

Литвы и «Этот первый рейс Amber Train является прекрасным примером эффективного сотрудничества железнодорожных компаний Латвии Эстонии , когда за месяц от идеи Amber Train до ее практической реализации было оговорены все существенные детали этого проекта», — цитируются в пресс-релизе слова руководителя Lietuvos gelezinkeliai Мантаса Бартушки.

Груз из 43 контейнеров за сутки был доставлен с польской станции Тракишки через Латвию до эстонского порта Палдиски. В каждой из стран его перевозили отечественные компании.