В Латвии «мешки КГБ» не откроют до выборов

Стоит ли Латвии обнародовать списки тех, кто сотрудничал с КГБ? Оказывается, что не совсем. А лучше этого и вовсе не делать. Особенно перед выборами. Электорат лучше голосует с открытым сердцем и закрытыми глазами.

В детско-юношеской игре, которая не требует никаких аксессуаров, главным правилом является назначение ролей, а сам процесс сопровождается поочередным открытием или закрытием глаз. Часть по правилам глаза закрывает, часть, которой положено по статусу — наоборот. Главное — не подсматривать, тогда будет и интрига, и нужный сердцу азарт.

В политике все совсем по-другому? Серьезные морщинистые лица и правильные галстуки? Это не должно смущать. Смущать должно скорее то, что там до поразительности все то же самое. В Латвии приближаются главные выборы в стране, поэтому все забегали, засуетились. Кто-то открывает, кто-то закрывает глаза. Но главное, что все заняты.

Работала себе комиссия по изучению "мешков КГБ", открывала шкафы со скелетами, сдувала пыль с бабушкиных шкатулок, выливала уксус, скопившийся в погребах, снимала со штурвала паутину, а сам штурвал — с чердака. Предполагалось, что должна была все записать, запротоколировать, огласить весь список и представить на суд общественности, покончив тем самым с тоталитарным коммунистическим прошлым. Но вдруг стали возникать трудности на местах, но совсем не на этих, а на тех, что повыше. Выяснилось, что прошлое победить не так просто, поскольку кое-где оно стало самым что ни на есть настоящим, и нет уверенности, что не перерастет в будущее. Некоторые скелеты оказались живыми, фамилии действующими, в шкатулках обнаружились вечные ценности и даже к штурвалу, оказывается, ведут проводки и, если его трогать, что-то где-то продолжает поворачиваться.

Часть политиков давай работать локтями — обнародуйте все, говорят, до запятой, а после запятой хоть потоп. Там же явно действующие враги явно бездействующего народа. Пусть все станет на свои места. Другие — давай подозрительно вертеть головами во все стороны. Нельзя, говорят. Ну нельзя. Ну поверьте. Не поверили. Тогда появился редко говорящий туз в виде контрразведки. Бывших, говорят, не бывает. Вскроете списки врагов — вскроются списки друзей. Все тогда все узнают, а зачем мы будем нужны?

Противостояние перешло в парламент, который досиживает свой срок. Одни запустили законопроект, подразумевающий разглашение. Другие — его блокировку. Спорили-спорили и достигли компромисса: до выборов в сейм никакого разглашения не будет. Пусть сначала люди проголосуют. А там, потом, может быть, разберемся — что они наделали.

Иначе, товарищи, никак нельзя. Сначала одни открывают глаза, потом другие. Открыл? Закрой. Увидел? Прикрой. Не будем хлопать ресницами — никуда не взлетим. Раскрывать глаза электорату можно только в определенное время. Иначе он в эту игру не включится. А значит, не будет ни интриги, ни необходимого предвыборного азарта. Ну и потом, мечтается лучше все-таки с глазами закрытыми. А перед выборами электорату неплохо было бы помечтать.