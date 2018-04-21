Ещё
Додон предложил, чтобы парламент на треть состоял из нацменьшинств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон предложил, чтобы парламент на треть состоял из нацменьшинств 

Мир24 1 час назад
Президент Молдовы Игорь Додон считает, что парламент страны на треть должен состоять из национальных меньшинств, сообщает РИА «Новости».
По его словам, в республике проживают около миллиона представителей других национальностей.
«Я выступаю с инициативой, чтобы 30% депутатов парламента Молдовы избирались из числа представителей разных национальностей», — сказал Додон.
Вместе с тем он не уверен, что парламент это поддержит.
Глава государства также отметил значимость русского языка для страны. «Русский язык в Молдове — это язык межнационального общения. Есть закон, который это регулирует, и его нужно соблюдать», — добавил он.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Жесткая посадка: при крушении самолета в Хакасии погибли двое Мадонна выразила соболезнования в связи со смертью диджея Avicii Лукашенко призвал белорусов пить вино, а не «за раз по литру водки»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шторм накроет всю Москву за час36
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство43
Скончалась Нина Дорошина201
ФСБ предотвратила теракты в России322
В Сети всплыли эротические фото Собчак192
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение