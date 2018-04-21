Додон предложил, чтобы парламент на треть состоял из нацменьшинств

По его словам, в республике проживают около миллиона представителей других национальностей.

«Я выступаю с инициативой, чтобы 30% депутатов парламента Молдовы избирались из числа представителей разных национальностей», — сказал Додон.

Вместе с тем он не уверен, что парламент это поддержит.

Глава государства также отметил значимость русского языка для страны. «Русский язык в Молдове — это язык межнационального общения. Есть закон, который это регулирует, и его нужно соблюдать», — добавил он.

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