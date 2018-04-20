Отправлен первый интермодальный грузовой поезд «Amber Train»

Литвы и Договоренность о создании маршрута этого поезда в начале марта текущего года была достигнута на впервые состоявшейся в Риге встрече руководства национальных железнодорожных компаний Латвии Эстонии . Грузовыми перевозками по маршруту Шештокай — Рига Таллин намечено соединить три государства Балтии, открыв для грузоперевозчиков новые возможности предпринимательской деятельности.

Грузовой поезд с 43 контейнерами начал свой путь во Франции, а в Польше его переняло в свое ведение АО Lietuvos geležinkeliai, которое через станцию Шештокай доставило состав дальше в Латвию. Здесь грузы перешли в ведение дочерней компании LDz ООО LDz Cargo, которое обеспечит их доставку до конечного пункта маршрута в «Палдиски» Эстонии в сотрудничестве с EVR Cargo.

Первым клиентом «Amber Train» стала французская компания железнодорожных и мультимодальных грузовых перевозок Forwardis. Это предприятие принадлежит французской SNCF Logistics Group — одному из ведущих грузовых перевозчиков в Европе.

Целью тестового рейса была проверка технологических процессов, повременных графиков и скоростей между станциями, а также эффективности взаимного обмена документами и данными между участниками процесса. После того, как поезд успешно достигнет конечного пункта, все три участвующие в создании маршрута стороны встретятся в Вильнюсе , чтобы обсудить результаты тестового рейса и договориться о технологических и экономических условиях.

Президент ГАО Latvijas Dzelzceļš Эдвин Берзиньш считает: «Проект „Amber Train“ является прекрасным примером сотрудничества всех трех стран Балтии, в котором наша совместная работа увенчалась реальной перевозкой грузов. Мы верим, что наше сотрудничество имеет большой потенциал, так как запланированная в будущем железнодорожная инфраструктура европейской ширины колеи создаст новые возможности. Однако и сегодня мы можем работать в рамках существующей сети, предлагая нашим клиентам удобные и выгодные грузовые перевозки».

В то же время генеральный директор литовской государственной железнодорожной компании АО Lietuvos geležinkeliai Мантас Бартушка отмечает: «Запуск первого поезда „Amber Train“ представляет собой прекрасный пример эффективного сотрудничества латвийской, литовской и эстонской национальных железнодорожных компаний. К тому же он состоялся спустя лишь месяц с момента достижения договоренности о реализации данного проекта. Впредь грузы из Западной Европы будут доходить до стран Балтии в течение как можно более короткого времени».