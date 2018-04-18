РФ и Литва намерены координировать повышенный пропуск через границу во время ЧМ по футболу

"Литовская сторона проанализирует наши предложения для дальнейшей координации работы", — сказал он по итогам рабочей встречи в Пагегяй, где находится один из четырех автомобильных пунктов въезда в Калининградскую область.

"Необходимо организовать пропуск через границу таким образом, чтобы люди, которых будет многократно больше, чем обычно, не простаивали в очередях", — отметил Рольбинов.

В центре обсуждения на встрече в Пагегяй была работа автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска. По словам Рольбинова, российская сторона предлагает наметить возможность приостановки движения грузовых машин в часы пиковой нагрузки в связи с потоком следующих автотранспортом болельщиков, организации реверсного движения. Стороны оговорили порядок информирования в случае нарушения правил пересечения границы, который прежде всего может быть связан с нарушениями визового режима, действия в случае возникновения нештатных ситуаций. Координировать свою работу намерены также российские и литовские таможенные службы.

Нигерии, Сербии, Швейцарии, Испании, Марокко, Англии и В соседнем с Литвой Калининграде несколько своих матчей чемпионата мира проведут сборные Хорватии Бельгии . Болельщики на эти игры могут в том числе проехать через Литву автомобильным или железнодорожным транзитом. Назначены 35 дополнительных поездов, которыми смогут проследовать около 16 тыс. человек.

Литва на это время планирует увеличить число сотрудников, несущих дежурство на границе с Калининградской областью. В помощь Службе охраны государственной границы будут командированы должностные лица из Службы общественного порядка.