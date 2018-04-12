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Эксперты назвали президента Литвы кандидатом на пост главы Европейского совета
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Эксперты назвали президента Литвы кандидатом на пост главы Европейского совета 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
По данным организации независимых наблюдателей VoteWatch Europe, президент Литвы Даля Грибаускайте является фаворитом среди кандидатов на пост главы Европейского совета.
Президентские полномочия Дали Грибаускайте истекают в следующем году. Избираться на этот пост вновь она не имеет права по конституции, так как является главой государства второй срок. Местные политики прочат ей высокое место в структурах Евросоюза. Об этом, в частности, говорили экс-премьеры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас.
Опрос, проведённый организацией VoteWatch Europe, показал: 20% участников европейского исследования, включая служащих ведомств ЕС, считают, что Грибаускайте будет избрана главой Европейского совета после Дональда Туска.
Больше шансов в настоящее время только у премьера Нидерландов Марка Рютте, за которого высказались 25% участников исследования. Однако в организации VoteWatch Europe считают, что во время непосредственного голосования кандидатура у Дали Грибаускайте может получить больше голосов благодаря поддержке стран Центральной и Восточной Европы и европейских правых.
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