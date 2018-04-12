Эксперты назвали президента Литвы кандидатом на пост главы Европейского совета

Гедиминас Киркилас. Президентские полномочия Дали Грибаускайте истекают в следующем году. Избираться на этот пост вновь она не имеет права по конституции, так как является главой государства второй срок. Местные политики прочат ей высокое место в структурах Евросоюза . Об этом, в частности, говорили экс-премьеры Литвы Андрюс Кубилюс

Опрос, проведённый организацией VoteWatch Europe, показал: 20% участников европейского исследования, включая служащих ведомств ЕС, считают, что Грибаускайте будет избрана главой Европейского совета после Дональда Туска.