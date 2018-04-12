Эксперты назвали президента Литвы кандидатом на пост главы Европейского совета 

По данным организации независимых наблюдателей VoteWatch Europe, президент Литвы Даля Грибаускайте является фаворитом среди кандидатов на пост главы Европейского совета.
Президентские полномочия Дали Грибаускайте истекают в следующем году. Избираться на этот пост вновь она не имеет права по конституции, так как является главой государства второй срок. Местные политики прочат ей высокое место в структурах Евросоюза. Об этом, в частности, говорили экс-премьеры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас.
Опрос, проведённый организацией VoteWatch Europe, показал: 20% участников европейского исследования, включая служащих ведомств ЕС, считают, что Грибаускайте будет избрана главой Европейского совета после Дональда Туска.
Больше шансов в настоящее время только у премьера Нидерландов Марка Рютте, за которого высказались 25% участников исследования. Однако в организации VoteWatch Europe считают, что во время непосредственного голосования кандидатура у Дали Грибаускайте может получить больше голосов благодаря поддержке стран Центральной и Восточной Европы и европейских правых.