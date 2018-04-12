Бывшая крепость Петра Великого в Таллине станет Музеем красного террора

ТАЛЛИН , 12 апр — РИА Новости . В Эстонии подвели итоги творческого конкурса по преобразованию бывшей таллинской Батарейной тюрьмы (бывшая Морская крепость Петра Великого) в музей преступлений коммунистических режимов, сообщает Sputnik Эстония.

Конкурс был организован Эстонским институтом исторической памяти (Музеем памяти Эстонии). В нем участвовали 13 работ от местных и зарубежных коллективов архитекторов и дизайнеров.

Победил проект «Красная эрозия» японца Сюхея Эндо. Он удостоен премии в 15 000 евро. Поощрительный приз получил проект «Красный блок», который самым кардинальным образом подошел к идее конкурса — он предусматривает покраску всей бывшей морской крепости в красный цвет. Его авторы — международная группа во главе с поляком Мацеем Якубом Завадским.

Предполагается, что восточное крыло комплекса бывшей Батарейной тюрьмы станет не только музеем и местом меняющихся экспозиций, но и центром исследования и презентаций на тему преступлений коммунистических режимов. Здесь сохранились камеры с тюремными нарами, карцеры, кабинеты следователей, прогулочные коридоры для заключённых в их первозданном виде.

Литвы, Польши и Поддержку созданию «Музея красного террора» оказывают международные организации. Решение о его открытии было принято в феврале нынешнего года: представители институтов исторической памяти Латвии Германии подписали заявление о поддержании создания в Таллине центра исследования преступлений коммунизма.

Как отмечает Sputnik, судя по опубликованным иллюстрациям, к жертвам коммунистических режимов автор победившего проекта относит и жертв нацистского Холокоста. В зале, окрашенном в красный цвет, на стенах написаны высказывания выживших, а стенд на входе в экспозиционный зал называется «Жертвы Холокоста».

На официальной странице Эстонского института исторической памяти цель конкурса объясняется так:

"Морская крепость Петра Великого, которая известна как Батарейная тюрьма, — один из самых запоминающихся символов советского политического террора в отношении эстонского народа".

В исторической справке сообщается, что прибрежный оборонительный комплекс в Таллине использовался в качестве крепости до 1918 года — до провозглашения Эстонской Республики. С 1918 года по 2002 год она уже служила тюрьмой.

"Десятки тысяч жертв коммунистического режима прошли через Батарейную тюрьму на казнь или на отправку в лагеря ГУЛаг в СССР", — подчеркивается в справке. Подтверждения заявленным цифрам нет.

О том, что в течение четырех лет немецкой оккупации здесь содержали в нечеловеческих условиях, пытали и выводили на казнь эстонцев, русских, евреев, в справке не упоминается. Не сообщается и тот факт, что во время оккупации при нацистах в подвале тюрьмы были расстреляны 207 евреев.

Ошибочно утверждается, что «весь советский период здесь существовала тюрьма НКВД». Известно, что НКВД был преобразован в Министерство внутренних дел в 1946 году и сохранил это название вплоть до развала СССР в 1991 году.

Активное переписывание истории и пересмотр итогов Нюрнбергского трибунала, искажение исторических фактов приняли в Эстонии государственный размах. На презентации победителей и призеров в бывшей Батарейной тюрьме присутствовал министр юстиции, член Союза Отечества и Res Publica Урмас Рейнсалу, являющийся одним из инициаторов закрепления в законодательстве страны материальных претензий к России (как наследнице СССР) по «возмещению ущерба от советской оккупации». Эта же партия легализовала «лесных братьев» и нацистских коллаборационистов как «борцов за свободу».

В Эстонии ежегодно 23 августа отмечается День памяти жертв коммунистического и нацистского режимов, который, по сути, приравнивает СССР к нацистской Германии. Эстония при поддержке ряда стран Восточной Европы сумела внести эту дату в календарь памятных дат Европейского союза

Россия неоднократно указывала Эстонии и странам Балтии на недопустимость искажения истории в угоду политической конъюнктуре и антироссийской внешней и внутренней политике.

Летом 2017 года министр юстиции Греции Ставрос Контонис назвал «весьма неудачной» и противоречащей ценностям ЕС идею Таллина провести антикоммунистический форум в рамках председательства страны в Евросоюзе и отказался участвовать в конференции. В письме организаторам министр пояснил, что подобная инициатива возрождает климат холодной войны, противоречит ценностям ЕС и приравнивает коммунизм к нацизму, что недопустимо.

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