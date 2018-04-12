Литовский депутат пожаловался на главу Парламентской ассамблеи НАТО

Депутат сейма Литвы от правящего Союза крестьян и «зелёных» Миндаугас Пуйдокас пожаловался генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и членам Парламентской ассамблеи НАТО (ПА НАТО) на коллегу по парламенту — консерватора Расу Юкнявичене — за оскорбления в адрес партии.

Экс-министр обороны Литвы Юкнявичене, недавно избранная президентом ПА НАТО, называет Союз крестьян и «зелёных» пророссийским, а руководителей партии, в первую очередь её лидера Рамунаса Карбаускиса, «агентами Кремля» за экономическое сотрудничество с Москвой

По словам Пуйдокаса, Юкнявичене высказывает обвинения, «несмотря на вклад Союза крестьян и „зелёных“ в оборону Литвы и выполнение страной обязательств перед НАТО».

«На мой взгляд, такое поведение Юкнявичене, как президента ПА НАТО, не соответствует высоким стандартам поведения, которые предъявляет НАТО, дискредитирует пост президента ПА НАТО и выгодно только общим врагам НАТО и Литвы», — отмечает Пуйдокас.