Как живет легендарный Раймонд Паулс — теперь ни внимания, ни денег

Конкурс «Новая волна» приносил Латвии прибыль и рождал новых звезд, теперь нет ни внимания, ни денег, заявил композитор Раймонд Паулс . Он отметил, что в Москве за песни платят огромные деньги, а в Латвии не с кого взять, передает слова маэстро Sputnik Latvija.

"Важно, чтобы происходило какое-то движение, чтобы были фестивали разной музыки. Этим мы можем привлечь к себе интерес. Мы уже забыли, что в свое время этому способствовал конкурс «Новая волна», шум был, деньги были. Теперь его закрыли, нет ни шума, ни денег", — сказал Паулс.

По его мнению, фестиваль Лаймы Вайкуле никогда не сможет заменить «Новую волну».

Паулс рассказал, что подарил 12 песен латвийской исполнительнице Кристине Праулине.

"Я за нее (работу — ред.) даже денег не спрашиваю. В Москве за каждую песню платят бешеные деньги, особенно если понимают, что будет хит. Там дай бог как грабят. А у нас не с кого взять, я же Кристине не скажу «Дай мне денег!» — сказал композитор.

По его словам, исполнителям в Москве он давно не пишет песен — формат коммерческих радиостанций ему не подходит.

"Это другой формат, там свои стандарты, песня длится 3 минуты, не свернешь ни направо, ни налево — и они на этом живут. Уже надоело все это слушать на концертах!" — сказал Паулс, добавив, что сейчас певцы — «все под одну гребенку».

"За все эти годы не нашли замены ни Пугачевой, ни Леонтьеву! Ну Лепс появился… Я не из тех, кто готов громко кричать, что раньше все было плохо. Не было. Было много хорошего — отличное музыкальное образование, прекрасные классические школы в Москве и Ленинграде . Жаль, что политика была дурацкая, все разбежались из страны", — посетовал композитор.

Своя Леди Гага у Латвии вряд ли появится

Из маленькой Латвии вышло много звезд классической музыки — и певцы, и дирижеры, но в поп-музыке, «боюсь, нам ничего не светит», считает Паулс. «Своей Мадонны или Леди Гаги мы вряд ли дождемся», — отметил композитор.

Среди перспективных он отметил латвийского певца Интарса Бусулиса, который теперь «тоже среди русских звезд».