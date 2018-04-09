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В январе 2018 года объем железнодорожного транзита между Казахстаном и Литвой увеличился вдвое
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В январе 2018 года объем железнодорожного транзита между Казахстаном и Литвой увеличился вдвое 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Сегодня в ходе встречи министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека с послом Литвы в Казахстане Витаутасом Наудуж стороны обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества, развития транспортно-логистической инфраструктуры, транзитных перевозок, а также взаимодействия в сфере гражданской авиации.
Ж. Касымбек предложил литовским предпринимателям принять активное участие в развитии транзитного потенциала двух стран в рамках проекта «Один пояс — Один путь».
Министр также отметил двойной рост товарооборота между Литвой и Казахстаном в минувшем году с $324,4 млн до $722,3 млн Экспорт Казахстана в Литву увеличился почти в 2,5 раза (130%) и составил $554,3 млн против $240,9 млн в 2016 году.
В авиасообщении также наблюдается благоприятная атмосфера. С 27 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открыть новое авианаправление Астана — Вильнюс. Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям авиалайнерами Boing737.
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