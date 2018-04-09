ЕЦБ попросил суд оценить законность решений латвийских властей в отношении главы ЦБ 

Европейский центральный банк обратился в Европейский суд, высшую судебную инстанцию ЕС, с просьбой разъяснить, нарушили ли латвийские власти законы Евросоюза, когда запретили главе ЦБ Латвии Илмару Римшевичу выполнять свои функции и не позволили ему присутствовать на заседаниях ЕЦБ. Об этом сообщается в официальном заявлении европейского финансового регулятора.
Согласно европейскому законодательству, место Латвии в руководящем совете ЕЦБ принадлежит лично банкиру, а не самому ЦБ страны. Из-за отсутствия Римшевича Латвия не будет представлена на регулярных встречах ЕЦБ во Франкфурте, а значит, ЕЦБ не сможет полноценно выполнять свои функции и обязанности.
Финансовый регулятор также попросил о временных мерах для обеспечения нормального функционирования своего процесса принятия решений до вынесения Европейским судом постановления по заявленному вопросу и об ускоренной процедуре вынесения постановления.
В конце февраля латвийское Бюро по борьбе с коррупцией запретило подозреваемому в коррупции Римшевичу выполнять обязанности по управлению Центробанком Латвии. По данным следствия, он принял взятку в размере 100 тыс. евро.