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ЕЦБ попросил суд оценить законность решений латвийских властей в отношении главы ЦБ
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ЕЦБ попросил суд оценить законность решений латвийских властей в отношении главы ЦБ 

Банки.ру 2 часа назад
Европейский центральный банк обратился в Европейский суд, высшую судебную инстанцию ЕС, с просьбой разъяснить, нарушили ли латвийские власти законы Евросоюза, когда запретили главе ЦБ Латвии Илмару Римшевичу выполнять свои функции и не позволили ему присутствовать на заседаниях ЕЦБ. Об этом сообщается в официальном заявлении европейского финансового регулятора.
Согласно европейскому законодательству, место Латвии в руководящем совете ЕЦБ принадлежит лично банкиру, а не самому ЦБ страны. Из-за отсутствия Римшевича Латвия не будет представлена на регулярных встречах ЕЦБ во Франкфурте, а значит, ЕЦБ не сможет полноценно выполнять свои функции и обязанности.
Финансовый регулятор также попросил о временных мерах для обеспечения нормального функционирования своего процесса принятия решений до вынесения Европейским судом постановления по заявленному вопросу и об ускоренной процедуре вынесения постановления.
В конце февраля латвийское Бюро по борьбе с коррупцией запретило подозреваемому в коррупции Римшевичу выполнять обязанности по управлению Центробанком Латвии. По данным следствия, он принял взятку в размере 100 тыс. евро.
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