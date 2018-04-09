Состоялось торжественное открытие международной смены 

Смена «Русский язык — язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий» стартовала во Всероссийском детском центре «Орленок».
Тематическая смена проводится Государственным институтом русского языка имени Пушкина Обручевского района в партнерстве с ВДЦ «Орленок» при поддержке Министерства образования и науки России.
На смену приехали 250 школьников из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Южной Осетии и Эстонии. Вожатые и дети представили творческие номера, со сцены прозвучали песни и приветственные речи, состоялось торжественное поднятие флага России.