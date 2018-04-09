Ещё
Состоялось торжественное открытие международной смены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Состоялось торжественное открытие международной смены 

Обручевский меридиан 21 минуту назад
Фото: Обручевский меридиан
Смена «Русский язык — язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий» стартовала во Всероссийском детском центре «Орленок».
Тематическая смена проводится Государственным институтом русского языка имени Пушкина Обручевского района в партнерстве с ВДЦ «Орленок» при поддержке Министерства образования и науки России.
На смену приехали 250 школьников из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Южной Осетии и Эстонии. Вожатые и дети представили творческие номера, со сцены прозвучали песни и приветственные речи, состоялось торжественное поднятие флага России.
Обручевский меридиан: последние новости
Гидрометцентр отметил, что погода потенциально опасна «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 28 марта Надгробия XVI–XVII веков обнаружили археологи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию79
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты757
Россия ответила на переезд Скрипалей в США181
США захотели сталинского «бога войны»31
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»28
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение