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В Литве началась борьба за право получить поддержку на выборах президента
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В Литве началась борьба за право получить поддержку на выборах президента 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Два бывших посла Литвы в США заявили о намерении побороться за поддержку со стороны партии консерваторов во время своего выдвижения в кандидаты на пост президента страны.
Это директор Европейского института Каунасского технологического университета Вигаудас Ушацкас, который также известен как бывший посол Евросоюза в России, и депутат сейма Жигимантас Павилёнис.
Их отличает отношение к России. Ушацкас критикует Москву, но смотрит на сотрудничество с РФ прагматично, Павилёнис выступает с откровенных антироссийских позиций. Вигаудас Ушацкас утверждает вопреки мнению элиты: «Я не верю, что Россия нападёт на Литву». «Не Россия главная угроза Литве, а исчезновение нации. Сейчас в стране 2,8 миллиона жителей, было в момент восстановления независимости в 1990-м 3,7 миллиона», — говорит он вильнюсскому еженедельнику «Экспресс-неделя».
Бывший посол ЕС в России подчеркнул, рассуждая об отношениях с Россией: «С истерикой можно лишь наломать дров, далеко в отношениях не пойдёшь. Вот мой бывший сотрудник в МИД Жигимантас Павилёнис нападает на меня, обвиняет, что я прокремлёвский кандидат. Это я называю истерикой и паранойей. Надо понимать, что нам Россию не переделать, смотреть на неё с принципиальных позиций, но и прагматически. Мы должны отстаивать свои ценности, свою веру у себя в Литве; у нас должны быть хорошая экономика, твёрдая оборона, должны быть союзники, но надо разговаривать со своими соседями, даже если они думают по-другому. Это то, чем я занимался в Москве. Я высказывал позицию Европейского союза, но и стремился к тому, чтобы не были сожжены мосты».
По словам Ушацкаса, для Брюсселя Россия остаётся важным партнёром в вопросах Сирии, Ирана, Ближнего Востока, Северной Кореи. «В Москве я по этим вопросам общался со всеми руководителями МИД России, для меня были открыты все двери, в том числе и по проблематике энергетики и трансграничного сотрудничества», — подчеркнул он.
Лидер литовских консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что отделения партии будут обсуждать вопрос о кандидатах в президенты с 12 мая до июля. Он заметил, что выдвинутый политик будет не кандидатом от партии, а кандидатом, которого поддержит партия. В 2009 году на президентских выборах консерваторы поддержали еврокомиссара по бюджету и финансам Далю Грибаускайте, которая была выходцем из Социал-демократической партии, она и победила. Поддержали её и на выборах 2014 года. Очередные президентские выборы в Литве пройдут в мае следующего года. Даля Грибаускайте не может в них участвовать, так как конституция республики позволяет занимать этот пост не более двух сроков подряд.
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