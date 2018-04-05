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Паулс рассказал о потерях от разрыва с Россией
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Раймонд Паулс рассказал о потерях от разрыва с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный композитор Раймонд Паулс в интервью латвийским СМИ напомнил, что в стране больше нет музыкального конкурса «Новая волна», который был очень значимым для Латвии, а также рассказал о разнице вознаграждений за работу в Москве и Риге.
«Важно, чтобы происходило какое-то движение, чтобы были фестивали разной музыки. Этим мы можем привлечь к себе интерес. Мы уже забыли, что в свое время этому способствовал конкурс «Новая волна», шум был, деньги были. Теперь его закрыли, нет ни шума, ни денег», — цитирует композитора издание Tvnet.
Паулс признался, что подарил 12 песен латвийской исполнительнице Кристине Праулине.
«В Москве за каждую песню платят бешеные деньги, особенно, если понимают, что будет хит. Там дай бог как грабят. А у нас не с кого взять, я же Кристине не скажу «Дай мне денег!». Но Кристина молодец, в Америке выступила с большим успехом», — отметил сказал маэстро.
Также Раймонд Паулс признался, что не причисляет себя к тем, «кто готов громко кричать, что раньше все было плохо». «Было много хорошего — отличное музыкальное образование, прекрасные классические школы в Москве и Ленинграде. Жаль, что политика была дурацкая, все разбежались из страны», — отметил Паулс.
Напомним, в августе 2017 года житель Латвии Эрик Далиба пожаловался на знаменитого Раймонда Паулса в Центр государственного языка за выступление композитора на русском языке на мероприятиях по случаю 840-летия города Лудза, большинство жителей которого считаются русскоязычными. Вскоре композитор назвал автора доноса дураком.
В конце 2014 года Паулс поддержал уход из латвийского города Юрмала международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Конкурс перенесли в Сочи после того, как в июле 2014 года по решению властей Латвии трое российских деятелей культуры — Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Валерия были внесены в список невъездных в связи с ситуацией на Украине. После ухода «Новой Волны» Юрмала потеряла миллионы евро.
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