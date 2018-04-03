МВД Эстонии использовало в презентации для казахстанской делегации кадры из фильма «Борат»

Об этом сообщает новостной портал DELFI.

Фильм вызвал негативную реакцию в Казахстане когда только вышел в мировой прокат — в 2006 году. По мнению казахстанских чиновников, в «Борате» показаны недопустимые насмешки над жителями республики и самой страной.

Когда «Борат» вышел в прокат, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Ашыкбаев заявил: «Мы обеспокоены тем, что Казахстан — terra incognita для многих на Западе, — представляют в подобном свете».