МВД Эстонии использовало в презентации для казахстанской делегации кадры из фильма «Борат» 

Об этом сообщает новостной портал DELFI.
Отмечается, что глава МВД Эстонии Андрес Анвельт принёс извинения гостям из Казахстана за использование кадров комедии в ведомственном докладе.
Фильм вызвал негативную реакцию в Казахстане когда только вышел в мировой прокат — в 2006 году. По мнению казахстанских чиновников, в «Борате» показаны недопустимые насмешки над жителями республики и самой страной.
Когда «Борат» вышел в прокат, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Ашыкбаев заявил: «Мы обеспокоены тем, что Казахстан — terra incognita для многих на Западе, — представляют в подобном свете».