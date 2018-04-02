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В сейме Литвы предложили изучать историю республики в международных школах
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В сейме Литвы предложили изучать историю республики в международных школах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сейм Литвы одобрил законопроект, согласно которому гражданам Литвы, обучающимся в учреждённых в стране международных школах, следует проходить программу по истории республики.
В Литве действуют несколько таких учебных заведений — Вильнюсская международная школа, Международная школа США и Международный французский лицей. В них учится около 600 юных граждан Литвы.
«Они, хочу подчеркнуть, не получают системного курса по истории и географии Литвы», — заявил глава комитета сейма по образованию и науке, представитель фракции Союза крестьян и «зелёных» Эугениюс Йовайшис, представивший поправку к закону об образовании.
Лидер оппозиционных консерваторов Габриэлюс Ландсбергис считает, что не литовская система должна интегрироваться в международную, а международная — в литовскую, так как, по его словам, международная оценивается как самая прогрессивная в мире. Он предложил провести консультации перед окончательным решением вопроса.
Документ передан в комитеты сейма и в правительство.
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