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«Уфа»–«Зенит»: на игре выпустят белые шары в память о жертвах пожара в Кемерово
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«Уфа»–«Зенит»: на игре выпустят белые шары в память о жертвах пожара в Кемерово 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Город Киров.RU
Перед матчем 24-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Зенит» пройдёт акция в память о жертвах пожара в Кемерово. Перед началом игры в небо будут запущены белые воздушные шары, сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.
Как и все матчи тура, эта игра начнётся с минуты молчания, а все футболисты выйдут на поле в траурных повязках.
Ранее об участии в других акциях заявляли болельщики других клубов РФПЛ, среди которых «Спартак», «Динамо», Краснодар и «Урал».
Матч 24-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит» состоится 1 апреля.
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