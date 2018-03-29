«Уфа»–«Зенит»: на игре выпустят белые шары в память о жертвах пожара в Кемерово

Перед матчем 24-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Зенит» пройдёт акция в память о жертвах пожара в Кемерово . Перед началом игры в небо будут запущены белые воздушные шары, сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.

Как и все матчи тура, эта игра начнётся с минуты молчания, а все футболисты выйдут на поле в траурных повязках.

Ранее об участии в других акциях заявляли болельщики других клубов РФПЛ, среди которых «Спартак» , «Динамо», Краснодар и «Урал».