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Северная Ирландия — Южная Корея — 2:1, Канада — Новая Зеландия — 1:0, Грузия — Литва — 4:0 (обзоры)
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Северная Ирландия — Южная Корея — 2:1, Канада — Новая Зеландия — 1:0, Грузия — Литва — 4:0 (обзоры) 

Soccer News 18 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.
Северная Ирландия — Южная Корея — 2:1  Канада — Новая Зеландия — 1:0  Грузия — Литва — 4:0
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