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Северная Ирландия — Южная Корея — 2:1, Канада — Новая Зеландия — 1:0, Грузия — Литва — 4:0 (обзоры)
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Северная Ирландия — Южная Корея — 2:1, Канада — Новая Зеландия — 1:0, Грузия — Литва — 4:0 (обзоры)
Soccer News
18 минут назад
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Soccer News
Комментарии
Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.
Северная Ирландия —
Южная Корея
— 2:1
Канада
—
Новая Зеландия
— 1:0
Грузия
—
Литва
— 4:0
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